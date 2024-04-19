Медербек Корганбаев: Открытие КПП укрепит связи Пекина, Бишкека и стран ЦА

Госсовет КНР одобрил открытие автомобильного пункта "Бедель" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как известно, главы Кыргызстана и Китая поставили большие задачи по открытию пункта пропуска "Бедель" в текущем 2024 году.

Почему открытию КПП "Бедель" придают такое большое значение как с китайской, так и с кыргызской стороны, причем на самом высоком уровне? Казалось бы, работают же уже два КПП "Иркештам" и "Торугарт". На этот и другие вопросы в интервью vb.kg ответил известный в стране политический эксперт Медербек Корганбаев.

- Открытие нового КПП "Бедель" - еще один новый весомый шаг в укреплении торгово-экономических отношений Кыргызстана и Китая. Бишкек и Пекин получают возможность увеличить экспортные и импортные возможности, увеличивается объем поступающих грузов из Китая. Кыргызстан и Китай действуют в данном вопросе очень слаженно. Открытие пункта пропуска "Бедель" и автомобильной дороги по направлению Барскоон-Учтурфан-Аксу в 2024 году положительно скажется на улучшении транспортного сообщения между СУАР и Центральной Азией в целом. Открытие пункта пропуска и строительство дороги принесут пользу и Иссык-Кульской области в плане расширения туризма и торговли.

Какую конкретно роль открытие нового КПП внесет в развитие отношений между нашими странами в области экономики, туризма и, в частности, между Кыргызстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом? Каково ваше мнение?

- Я считаю, что кыргызская казна получит еще один источник доходов от таможенных поступлений, а кыргызские предприниматели обретут возможность более оперативно и дешевле доставлять товары из СУАР. Как известно, стоимость товара на рынке зависит от логистических расходов, следовательно, кыргызский потребитель сможет покупать товары по приемлемой цене. Возможно, в Барскооне или еще в какой-либо местности откроется крупный логистический рынок типа "Хоргоса". А это позволит создать, по крайней мере, несколько тысяч рабочих мест для местного населения Иссык-Кульской области.

Каким образом, на ваш взгляд, может повлиять открытие пункта на отношения Китая со странами Центральной Азии в формате "Китай - Центральная Азия" и на развитие инициативы "Один пояс - один путь"?

- Открытие подобного КПП, разумеется, позитивно скажется на торговых связях Китая, Кыргызстана и стран Центральной Азии. Для Пекина Кыргызстан является важнейшим транспортным коридором в Узбекистан. Как известно, задача проекта "Один пояс - один путь" - создание и продвижение регионального экономического сотрудничества Китая в Центральной Азии и Евразии. Центральноазиатский регион - это ключ для реализации проекта "Один пояс - один путь".

Развитие экономики и выстраивающиеся отношения в области политики – это, безусловно, важные моменты как во взаимоотношениях между странами, так и для каждой страны, в частности. Но без дружеских отношений между их народами, без так называемой народной дипломатии, трудно налаживать контакты в разных сферах. Можно сказать, что КПП "Бедель" тот мостик, который сблизит наши народы?

- КПП "Бедель" - это элемент межгосударственных взаимоотношений. Китаю, кроме таможенных и экономических решений, необходимо реализовать в Кыргызстане социальные программы по уменьшению бедности и безработицы, что положительно отразится на рейтинге КНР в Кыргызстане. Также Пекину, на мой взгляд, необходимо сосредоточиться на информационном направлении, на улучшении своего имиджа в нашей республике. Из-за различных фейков, искаженных новостей далеко не всегда и не все кыргызстанцы испытывают к гражданам КНР и китайским предприятиям на нашей территории положительные эмоции. Поэтому китайским предпринимателям, видимо, стоит налаживать более тесные контакты с местным населением. Возможно, помочь со строительством школы или какого-то социального объекта в прилегающем населенном пункте, произвести ремонт дороги или организовать ифтар во время Рамадана, помогать вдовам и сиротам. Такие шаги будут способствовать созданию доброжелательной атмосферы и укреплению дружественных отношений между гражданами КР и КНР. И о таких добрых делах, конечно, надо рассказывать в СМИ, чтобы как можно больше людей осознало, что наш ближний сосед – наш большой друг.