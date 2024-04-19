Погода
$ 89.20 - 89.70
€ 94.67 - 95.67

Космонавт Сергей Корсаков пожелал кыргызским студентам идти к своей мечте

386  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 18 апреля 2024 года, начался визит российского космонавта-испытателя Сергей Корсакова в Кыргызстан. В первую очередь он посетил Кыргызский авиационный институт, где возложил цветы к памятнику Абраимова Ишембая Абдраимовича.

Так же посетил музей, где ознакомился с историей института и кыргызской авиации.

Далее его ждала встреча со студентами, где он рассказал молодежи, какой долгий путь прошел до осуществления своей мечты. В своем выступлении он даже дал студентам один совет: "Никогда не забывайте про свою мечту". В свою очередь будущие пилоты смогли задать космонавту все интересующие их вопросы.

Напомним, Сергей Корсаков является уроженцем города Фрунзе (с 1990 года Бишкек). Он родился 1 сентября 1984 года. Выпускник Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

В 2012 году принял участие в открытом наборе кандидатов для полета в космос и был отобран для подготовки в космонавты. В 2022 году с космонавтами Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым совершил полет на корабле "Союз МС-21". Сегодня Сергей Корсаков продолжает работу в качестве космонавта-испытателя Роскосмоса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436539
Теги:
визит, Россия, космонавтика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  