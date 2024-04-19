Космонавт Сергей Корсаков пожелал кыргызским студентам идти к своей мечте

Вчера, 18 апреля 2024 года, начался визит российского космонавта-испытателя Сергей Корсакова в Кыргызстан. В первую очередь он посетил Кыргызский авиационный институт, где возложил цветы к памятнику Абраимова Ишембая Абдраимовича.

Так же посетил музей, где ознакомился с историей института и кыргызской авиации.

Далее его ждала встреча со студентами, где он рассказал молодежи, какой долгий путь прошел до осуществления своей мечты. В своем выступлении он даже дал студентам один совет: "Никогда не забывайте про свою мечту". В свою очередь будущие пилоты смогли задать космонавту все интересующие их вопросы.

Напомним, Сергей Корсаков является уроженцем города Фрунзе (с 1990 года Бишкек). Он родился 1 сентября 1984 года. Выпускник Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

В 2012 году принял участие в открытом наборе кандидатов для полета в космос и был отобран для подготовки в космонавты. В 2022 году с космонавтами Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым совершил полет на корабле "Союз МС-21". Сегодня Сергей Корсаков продолжает работу в качестве космонавта-испытателя Роскосмоса.