Ложь, крепостное право и статистика: правда ли все мигранты сбегут из РФ

На самом деле число иностранных рабочих стремительно растёт. В 2023 году они приезжали чаще, чем до пандемии, и стали совершать ещё больше тяжких преступлений. Откуда же тогда взялась паника по поводу кадрового дефицита? И кто придумал пейоратив "крепостное право для мигрантов"? Мы всё выяснили.

Караул, мигранты уезжают

На днях петербургский бизнес-омбудсмен Валерий Калугин заявил депутатам, что в будущем стране понадобится больше мигрантов. А ранее вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил народным избранникам, почему это так. По его подсчётам, мигранты "работают на 50% больше" и "получают на 30% меньше".

"Дайте нам ещё миллион гастарбайтеров, ну, пожалуйста, иначе женщинам на улицах станет совсем скучно, а ещё некому будет убирать мусор, все стройки остановятся, а канализацию затопит, словно Орск и Матёру", - что-то подобное в последнее время из уст уважаемых экспертов и чиновников приходится слышать практически каждый день.

Эта риторика звучит ещё чаще на фоне ужесточения проверок после теракта в "Крокус Сити Холле". Правоохранителей просят больше не "жестить", пока из страны не сбежали последние таджики.

Незадолго до трагедии Минтруд РФ подготовил многострадальный законопроект, ужесточающий контроль за иностранными рабочими. Согласно документу, если мигранты приехали в рамках организованного набора, а потом ушли к работодателям, которые не являются участниками оргнабора, то им придётся покинуть страну в течение 15 дней. Это одна из робких попыток навести порядок в миграционном законодательстве. Причём данной инициативе уже больше десяти лет, а воз и ныне там.

Логика сторонников документа проста - иностранные рабочие, имеющие конкретные профессии, должны приезжать в страну строго по запросу. Но конкретный законопроект имеет более скромный характер и пока касается только тех, кто прибыл в Россию в рамках организованного набора. Минтруд старательно избегает спорных формулировок. Согласно разъяснениям чиновников, дело не столько в контроле, сколько в защите интересов работодателей, которые вложились в оргнабор.

- Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам, - заявили в пресс-службе министерства.

Осторожность в выборе формулировок понятна. За либеральным миграционным законодательством стоит сильное бизнес-лобби, и лихой кавалерийской атакой этот редут не возьмёшь. А в противоположном лагере в выборе формулировок себя не ограничивают. Законопроект там давно окрестили "крепостным правом для мигрантов".

Сколько мигрантов в России на самом деле

Насколько это справедливо, разберёмся чуть позже, а пока попробуем ответить на вопрос о том, действительно ли многие мигранты покинули Россию на фоне СВО. Этот тезис постоянно звучит в СМИ уже на протяжении двух лет. Но при этом легко опровергается статистикой Пограничной службы ФСБ РФ.

Доступные данные показывают, сколько раз иностранцы пересекали границы ради работы в России. Чисто теоретически, один и тот же человек может ездить туда и обратно несколько раз в год, однако это не очень практично - все заработанные деньги уйдут на дорогу.

Согласно данным ФСБ, в последнем допандемийном 2019-м году трудовые мигранты пересекали границы России 4,1 млн раз. Затем в 2020-м на фоне пандемийных ограничений этот показатель упал до 1,1 млн. А после всё время рос, и уже в 2023 году достиг 4,5 млн. В сравнении с благословенной жизнью до пандемии прирост составил почти 10%.

Абсолютное большинство трудовых мигрантов представляют всего три страны - Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На их долю приходится четыре пятых от всей иностранной рабочей силы. При этом сторонников ужесточения контроля пугают тем, что если перегнуть палку, то вместо русскоязычных граждан стран СНГ страну придётся наводнить миллионами африканцев. Видимо, авторы таких аргументов - расисты, и считают, что африканцы чем-то хуже.

К слову, ещё недавно в России трудилось сравнительно много граждан европейских государств. Скажем, в 2019-м году только представители Германии, Италии, Франции, Великобритании, а также Сербии приезжали на работу 65 тысяч раз. Сперва на фоне пандемии, а потом в связи с началом СВО этот поток значительно иссяк.

Зато в последние годы в Россию едет всё больше рабочих из Индии, Вьетнама и Турции. Подтягиваются и Корея с Таиландом. Впрочем, ожидаемо лидирует в дальнем зарубежье Китай. Представители Поднебесной в прошлом году ездили на работу в Россию 66 тысяч раз.

Масштабы пока, конечно, не те, но и говорить о том, что среднеазиатское направление является единственным доступным вариантом, нет никаких оснований. В одной Индии почти 1,5 млрд жителей, а Россия, как известно, родина слонов. У нас даже Бхагаватгиту несколько лет назад предусмотрительно передумали включать в перечень экстремистских материалов.

Главное достоинство мигрантов из стран СНГ состоит в знании русского языка. Но оно же является и главным недостатком. Ведь со знанием русского в стране куда проще затеряться. Или принять участие в коррупционных схемах. Не секрет, что примерно половина мигрантов на самом деле работают в России нелегально, и это чрезвычайно криминогенная среда.

Сколько мигрантов получили гражданство

На самом деле десятипроцентный миграционный пророст не вполне отражает реальную картину. Во-первых, в статистику 2019-го года по трудовой миграции попали 300 000 поездок, которые приходятся на Украину.

Можно смело утверждать, что после присоединения новых территорий большинство из этих людей просто обзавелись российскими паспортами. Поэтому к 2023-му году граждане Украины практически выпали из статистики, но многие из них всё так же работают в России.

В последнее время МВД перестало публиковать подробные данные по лицам, которые приобретают российское гражданство. И даже ранее доступные таблицы за прежние годы теперь на сайте отсутствуют. Однако согласно последней доступной информации, только за четыре года с июля 2019-го по июнь 2023-го гражданами России стали 1,4 млн бывших украинцев.

Однако вместе с ними российские паспорта за те же четыре года получили ещё 1,3 млн человек. Из них только в широкие штанины граждан Таджикистана перекочевали 453 тысячи бесценных книжки. Представители всех пяти стран Центральной Азии за четыре года стали новыми гражданами России более 800 тысяч раз. Ещё более 250 тысяч российских паспортов получили представители Армении, Грузии и Азербайджана.

Все эти люди тоже больше не учитываются в свежей статистике по трудовой миграции, но многие из них продолжают трудиться в России. Так что в реальности трудовой миграционный поток в страну в сравнении с допандемийными временами вырос куда сильнее, чем на 10%.

Причём больше всего за счёт тех самых стран, представители которых, по мнению "паникёров", вот-вот окончательно разбегутся. Скажем, из Узбекистана в 2019-м году трудовые мигранты приезжали 1,5 млн раз, а в 2023-м уже 2 млн. В Таджикистане показатель вырос 900 тысяч до 1,2 млн человек. И это не считая 550 тысяч новых россиян, которые приходятся только на эти две страны.

Сколько преступлений совершают мигранты

Правда ли, что иностранцы совершают в России всего 3-4% преступлений, а потому их вклад в криминогенную обстановку не существенен? Этот аргумент всплывает всякий раз, когда речь заходит об усилении контроля за иностранными рабочими.

На самом деле за этой общеизвестной статистикой стоит немалое лукавство. Большинство трудовых мигрантов живут в Москве и Петербурге. Большинство из оставшихся - в остальных крупных городах. И там их вклад в общую картину куда более существенен. Сравнения же с цифрами по России в целом попросту некорректны.

С таким же успехом можно, скажем, утверждать, что в России мало пьют, потому что на долю страны приходится менее 1% всего выпитого в мире алкоголя.

Для реальной оценки ситуации можно вспомнить, к примеру, данные, обнародованные СК по Москве в 2012 году. Тогда в ведомстве сообщали, что иностранцы совершают в столице каждое третье изнасилование и каждое седьмое убийство. В последующие годы правоохранителей попросили избегать таких "опасных" формулировок.

Однако уже в 2022-м году МВД пришлось признать резкий прирост преступности среди иностранцев. В 2021-м году они совершили на территории РФ 31 321 преступление, а на следующий год 40 154.

По итогам 2023-го года в МВД отчитались о снижении числа "иностранных" преступлений на 3%. Но и эта статистика отражает реальную ситуацию лишь отчасти. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых иностранцами, в прошлом году напротив существенно выросло - с 14 862 до 16 831. Прирост составляет 13,2%.

При учёте статистики следует также учитывает высокую долю латентной преступности среди иностранцев. Многие из них предпочитают проводить всё свободное время среди соотечественников и принципиально не жалуются в российскую полицию, когда дело заходит о внутренних конфликтах.

Хуже то, что среди мигрантов процветает неприкрытая русофобия. Многие гости ненавидят или презирают россиян, оправдывая свои экстремистские воззрения религиозными отличиями. И учат тому же собственных детей, которые в некоторых классах занимают уже по 70% мест. Об этой проблеме на днях в ходе Международного юридического форума откровенно высказался глава СК Александр Бастрыкин.

- Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нам наши коллеги из прокуратуры Узбекистана говорили: "Зачем вы их берете?! Они тут-то никому не нужны! А вы их берете к себе и даете гражданство". И миграционная преступность молодеет. Это ребята 14-15 лет, групповые нападения на россиян, очень часто ничем не спровоцированные. В Москве мы выявили банду узбеков, которые совершали нападения не с целью грабежа, а с целью унижения русских людей. Нам никак эту тенденцию не перебороть, мы расследуем, привлекаем, но это требует внимание на самом высоком уровне, куда мы докладываем эту проблему. Но наш бизнес (имена хорошо известны) прямо на тех совещаниях, в которых мы участвуем при поддержке некоторых наших министров прямо говорят: "Без мигрантов из Средней Азии наша экономика погибнет! Не будет движения, не будет развития", - цитирует Бастрыкина news.ru.

Речь идёт о людях, которые хотят жить в России, но умышленно и упрямо отказываются приспосабливаться к российской культуре. И напротив делают акценты на различиях. Чтобы оценить серьёзность проблемы, достаточно просто не закрывать глаза, открывая соцсети. И научиться пользоваться хотя бы гугл-переводчиком.

Не секрет, что ситуацией пытаются воспользоваться и в Киеве. Там умышленно подогревают возможные конфликты, делая ставку на потенциал радикального ислама. Среди людей, которые искренне ненавидят Россию, завербовать потенциальных террористов намного проще.

Как иноагенты "изобрели" крепостное право для мигрантов

Когда речь заходит о нехватке мигрантов, то в первую очередь ссылаются на дефицит кадров в строительной отрасли и ЖКХ. Однако террористы-иностранцы, убивавшие людей в "Крокусе", работали в России водителями, экспедиторами, парикмахерами. То есть, фактически они конкурировали на рынке труда с россиянами, и отнюдь не пошли ни на стройку, ни в дворники.

Эта ситуация весьма показательна, и она ярко иллюстрирует реальную картину. Если в Россию приедут ещё 500 тысяч трудовых мигрантов из стран СНГ, то они попытаются устроиться на работу курьерами или водителями такси. Там платят больше денег. А владельцы строительных компаний и представители ЖКХ продолжат плакать о кадровом голоде и требовать привезти ещё 500 тысяч мигрантов.

При этом с увеличением количества постоянно проживающих в стране иностранцев пропорционально растёт и доля теневой экономики. Мигранты занимаются спортом в своих "качалках", посещают свои кафе и нанимают для проведения различных работ в первую очередь своих соотечественников. И в большинстве этих случаев денежные потоки проходят вне поля зрения российских налоговых органов.

В результате новые мигранты едут, чтобы пополнить сферу услуг для уже проживающих в стране иностранцев и бывших соотечественников, которые недавно обзавелись гражданством. И опять игнорируют вакансии дворника и чернорабочего на стройке.

Казалось бы, именно эту проблему и призван хотя бы отчасти решить законопроект Минюста. Предполагается, что строители и коммунальщики смогут вербовать рабочих под конкретные вакансии и будут уверены в том, что большинство сотрудников отработают контракт.

С другой стороны, в России будет меньше слоняющихся без дела иностранцев с неясными источниками дохода и подозрительным досугом в виде прослушивания экстремистских проповедей.

Однако как только в Минюсте сообщили о том, что законопроект готов, противники ужесточения контроля тут же вспомнили о "крепостном праве".

- Возможно, у кого-то есть мечта о крепостном праве. Но люди всегда идут туда, где больше платят, - заявил телеканалу "360" глава Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский, раскритиковавший документ.

Чуть ранее о "крепостном праве" рассуждал спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. Тогда поводом послужила целая серия инициатив, направленных на ужесточение контроля за иностранными работниками. В частности, негодование у депутата вызвала идея выдворять членов семьи нарушителей.

- Давайте еще крепостное право введем для мигрантов. Мы не единственные на планете и должны быть заинтересованы в том, чтобы к нам относились хорошо в ближнем зарубежье. Такие инициативы ничего, кроме отторжения России, не вызовут, - заявил Затулин "МК".

Казалось бы, что общего между крепостным правом, которое было сродни рабству, и строгим контролем за соблюдением законодательства среди иностранных рабочих? Откуда вообще появилась эта ничем не обоснованная и дикая аналогия?

Дело в том, что инициатива, проходящая с таким скрипом через различные властные инстанции, существует как минимум с 2013-го года. И примерно столько же её обсуждают в интернете.

Словосочетание "крепостное право" в данном контексте активно использовала одиозная "правозащитница" Валентина Чупик, и из её уст оно поначалу перекочевала в те СМИ, которые сейчас признаны иноагентами. Именно там Чупик постоянно давала комментарии по вопросам, связанным с миграцией и межнациональными отношениями.

Чупик приехала в Россию из Узбекистана в 2006-м и очень быстро получила статус беженца. Она утверждала, что её пытали узбекские полицейские. В России Чупик создала общественную организацию, призванную помогать мигрантам. В многочисленных публичных комментариях она утверждала, что в РФ процветает расизм, а силовики якобы сознательно разжигают ненависть к гастарбайтерам.

Такая наглость за 15 лет вывела из себя даже терпеливых к подобной риторике российских правоохранителей, и ещё перед спецоперацией Чупик лишили статуса беженца и выдворили из страны. Тогда она попросила убежище на Украине, но в итоге переехала в Армению, и теперь оттуда объясняет жителям России родом из Средней Азии, как проще избежать службы в российской армии и попадания на СВО.

Но и Чупик не придумала выражение "крепостное право для мигрантов". Ещё в 2013-м году в контексте аналогичной инициативы его впервые употребила другая известная правозащитница Лидия Графова, ушедшая из жизни в 2020-м.

Графову называли "мамой всех мигрантов". Она ещё с 90-х годов работала на том же самом поле общественной деятельности, на которое позже пришла Чупик. Графова сотрудничала с Натальей Эстемировой, была членом Правительственной комиссии по миграционной политике, членом Общественного Совета при ФМС России и доверенным лицом Григория Явлинского на президентских выборах 2018 года.

"Крепостным правом" она более 10 лет назад назвала законопроект, который предусматривал аннулирование разрешения на работу после увольнения. При этом Графова выразила уверенность в том, что раскритикованный ею документ всё равно примут, так как "в России наметился явный курс на ужесточение миграционной политики".

Однако правозащитница ошиблась в своих прогнозах. Тогда всё ограничилось пустым сотрясанием воздуха. Не исключено, что "крепостное право" сыграло здесь не последнюю роль. Дело в том, что Графова - профессиональный журналист и знает, как можно манипулировать массовым сознанием с помощью пейоративной лексики и навешивания ярлыков.

Большинство россиян - потомки крепостных, и ассоциации с этим понятием не самые лучшие. Не секрет, что в своё время российское правительство сильно затянуло с отменой данного института. Однако яркая формулировка в итоге закрепилась за инициативой и постепенно стала общепринятой. Настолько, что о "крепостном праве" в данном контексте теперь рассуждают депутаты и пишут представители провластных СМИ.

Итак, в России нет проблемы с нехваткой мигрантов. За последние несколько лет реальный приток рабочих рук вырос по меньшей мере в полтора раза, и это в сравнении с допандемийными временами. Но проблема есть в другом - мигранты не хотят работать в тех секторах экономики, ради которых правительство приоткрывает границы.

Если открыть границы ещё шире, то проблему это не решит, а вот повышение зарплат в проблемных отраслях может сработать. Но если и дальше прятать голову в песок и игнорировать те опасные тенденции, которые описал Бастрыкин, последствия могут быть масштабными и весьма печальными.

Хочется верить, что хотя бы на этот раз депутаты и чиновники не забудут о своих громких инициативах по усилению контроля за нелегальной миграцией, когда страшный теракт в "Крокус Сити Холле" окончательно выпадет из текущей информационной повестки. А манипуляции "крепостным правом" должны считаться просто неприличными. А лучше вообще запретить подобный экстремизм.

Источник: 78.ru