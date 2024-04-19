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КР и РТ сделали совместное заявление о протоколе №42 между погранслужбами

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В таджикском городе Гулистон Согдийской области состоялась встреча рабочих групп Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по реализации протокола №42 от 25 сентября 2022 года с участием директора Пограничной службы ГКНБ КР Уларбека Шаршеева, командующего пограничными войсками ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали, полномочного представителя президента в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, председателя Согдийской области Раджаббой Ахмадзоды, а также руководителей правоохранительных органов и приграничных районов Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, на встрече стороны обсудили вопросы реализации протокола № 42 о стабилизации ситуации на приграничных территориях Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также вопросы координации совместной деятельности в сфере охраны кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны отметили активную динамику развития сотрудничества и взаимодействия двух республик в обеспечении пограничной безопасности, а также достигнутый за последнее время высокий уровень двустороннего диалога.

Выразили убежденность в том, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан отвечает долгосрочным интересам народов двух государств, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности наших стран.

Стороны также обменялись мнениями по вопросу реализации протоколов рабочих встреч руководителей пограничных ведомств. В этом контексте подтвердили свои обязательства по достижению прогресса в реализации достигнутых договоренностей.

Высоко оценили деятельность погранпредставительских аппаратов и компетентных органов сторон, направленную на реализацию комплекса мероприятий по исполнению пунктов протокола №42.

Подчеркнули важность дальнейшего расширения и углубления кыргызско-таджикских отношений, обеспечения своевременной и полной реализации достигнутых договоренностей, а также расширения взаимодействия в сфере обеспечения пограничной безопасности.

По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол.


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URL: https://www.vb.kg/436549
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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