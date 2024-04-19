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В Кыргызстане будет проведена кардинальная реформа медиации

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Министерство юстиции Кыргызской Республики инициирует работу по кардинальному реформированию механизма и института медиации, сообщает пресс-служба ведомства.

"К сожалению, анализ текущей ситуации показывает, что с 2017 года, когда был принят Закон КР "О медиации", в Кыргызстане не наблюдается должного и эффективного развития медиации.

Фактически сегодня механизм медиации остается декларативным, не используется в правоприменительной практике, не выполняет задачи и функции, которые на него были возложены (как альтернативной формы разрешения споров, в т.ч. для разгрузки системы правосудия).

Данная ситуация связана с рядом факторов, включая пробелы законодательства, разобщенность профессионального сообщества, отсутствие механизмов для использования медиации на практике.

Минюст инициирует кардинальные шаги к реформированию института медиации и внедрение механизма "обязательной медиации".

В частности, будут инициированы ряд законодательных инициатив, предусматривающих внедрение медиации в качестве обязательной меры для разрешения споров в досудебном порядке по гражданским, семейным и трудовым правоотношениям, а также спорам, вытекающим из уголовно-правовых отношений.

В корне будет пересмотрен механизм применения в Кыргызской Республике медиации по урегулированию споров.

Кроме этого, в целях координации деятельности медиаторов планируется образовать Палату медиаторов в качестве института гражданского общества с самостоятельной организационно-правовой формой. При этом, задача по осуществлению единой государственной политики в сфере медиации предлагается возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики.

Немаловажно отметить, что предстоящие реформы направлены, в том числе, на развитие медиации в регионах, а также ориентированы на все категории лиц, включая социально уязвимые группы населения.

Для справки:

• медиация - процедура урегулирования спора при содействии медиатора путем согласования интересов спорящих сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого соглашения;

• медиатор - независимое физическое лицо, отвечающее требованиям законодательства, оказывающее помощь сторонам в проведении медиации.


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URL: https://www.vb.kg/436554
Теги:
Кыргызстан
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