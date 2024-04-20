В МЭК обсудили продвижение проекта ГЧП "Кыргызская солнечная станция"

В Министерстве экономики и коммерции КР прошла встреча заместителя министра Санжара Болотова с представителями Международной финансовой корпорации (IFC) по обсуждению продвижения пилотного проекта ГЧП "Кыргызская солнечная станция" мощностью 150 МВт.

На данной встрече также присутствовали представители Министерства энергетики КР, Министерства финансов КР, ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", Фонда зеленой энергетики при Кабинете Министров КР, Центра ГЧП при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР.

Замминистра С. Болотов выразил признательность команде Международной финансовой корпорации за поддержку в разработке и продвижении данного проекта, отметив о важности участия IFC в качестве транзакционного консультанта. В частности, IFC оказывает помощь в разработке ТЭО и структурировании проекта, проведении экологических и других подготовительных работ, в целях привлечения международно признанных инвесторов в Кыргызскуб Республику.

Необходимо отметить, что данным проектом предусмотрено проведение прозрачного и конкурентного тендера для определения квалифицированного частного партнера и понижения тарифа для выкупа электроэнергии со стороны государства.

На сегодняшний день завершается 1-й этап конкурсного отбора и идет подготовка для презентации проекта на Энергетическом инвестиционном форуме, который запланирован Кабинетом Министров КР к проведению в июне т.г. в г. Вена, Австрия, в рамках привлечения инвесторов к проекту "Камбар-Ата-1".

В свою очередь, IFC проинформировало, что уже на сегодняшний день в участии на конкурсе выразили заинтересованность ряд крупных зарубежных компаний из Европы, Ближнего Востока и КНР.

Разработанный проект солнечной станции планируется к реализации в Нарынской, Таласской и Бакткенской областях и будет способствовать диверсификации топливно-энергетического баланса страны и увеличению использования потенциала возобновляемой энергетики для покрытия растущего внутреннего и регионального спроса.