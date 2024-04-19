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Марлен Маматалиев об энергетике, АЭС и тесном сотрудничестве КР с РФ

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- Виктория Гунгер
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Особую важность для нас в экономическом сотрудничестве с РФ представляет энергетика, заявил в интервью VB.KG депутат ЖК Марлен Маматалиев.

Он напомнил, что в настоящее время российская делегация находится с визитом в Кыргызстане, а наша – в Москве. И это новая положительная волна наших взаимоотношений.

"Одна часть визита РФ касается гуманитарно-образовательной сферы. Напомню, сейчас в КР при поддержке РФ строятся школы с русским языком обучения. Вторая часть – экономическая. Это строительство ГЭС, инвестиционные проекты. Для нашей республике это важно, тем более, что РКФР планирует вложить еще 25 млн долларов в различные стратегические сферы КР. Так между нашими государствами поднимался вопрос о строительство малой атомной станции. Мы все прекрасно видим, как меняется климат в последние годы. Частой стала засуха в нашем регионе. В нынешнем году нас спас импорт электроэнергии. В противном случае избежать коллапса не удалось бы. Поэтому, нам давно пора перейти к международным стандартам по мирному атому. В этом ключе нам, как никогда, нужна для решения энергокризиса АЭС малой мощности "Росатома", - подчеркнул Маматалиев.

Депутат ЖК подчеркнул, что КР и РФ связаны не только по этим направлениям.

"С каждым годом увеличивается товарооборот между нашими государствами. Растет экспорт и импорт, в том числе, по важным позициям для нашей республики. Все это должно учитываться при совместном двустороннем сотрудничестве КР и РФ. Ведь от этого зависит благополучие и процветание нашего государства", - пояснил он.

Что касается нашей делегации, мы участвуем в международном форуме "Новая эпоха - Новые пути", который проходит в Москве, пояснил депутат.

"Радует, что наше взаимодействие с российскими партнерами утесняется и на парламентском уровне. Это касается, скажем, обсуждения законопроектов, обмена опытом. Такая практика дает неплохие результаты по решению проблем, связанных с работой наших трудящихся в РФ, их правами. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что сотрудничество Кыргызстана и России растет по всем направлениям", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/436558
Теги:
парламент, Россия, энергетика, Российско-кыргызский фонд развития, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество, Депутат
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