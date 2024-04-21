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Президент Казахстана подписал закон о запрете вейпов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, которые предполагают запрет на ввоз, производство и продажу вейпов (электронные сигареты). Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Поправки вступят в силу по истечении 60 дней после официальной публикации документа в печати.

Закон устанавливает запрет на ввоз и распространение вейпов, а также запрет на рекламу некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них.

Вводится уголовная ответственность за ввоз и продажу вейпов. Продажа вейпов повлечет за собой штраф до 200 МРП ($1,6 тыс.), либо арест до 50 суток. Ввоз и производство электронных систем потребления (вейпов) будут наказываться штрафом до 2000 МРП ($16,5 тыс.), ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Устанавливается запрет на рекламу товаров с использованием элементов товарного знака и названия, известного как наименование некурительных табачных изделий и вейпов, а также их рекламу при проведении различных мероприятий.

Кроме того, нововведения предусматривают обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Для этого каждая медицинская организация будет заключать договор со страховой компанией. Вводится механизм досудебного урегулирования споров: при обращении пациента в случае нанесения вреда его жизни и здоровью в результате врачебной ошибки жалобы предлагается рассматривать независимой экспертной комиссией. Ее заключение станет основанием для осуществления страховой выплаты пациенту.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/436570
Теги:
закон, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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