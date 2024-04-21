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Дети попросили космонавта Корсакова помочь открыть в Бишкеке планетарий

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- Светлана Лаптева
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Ученики школы-гимназии №24 имени Аалы Токомбаева в Бишкеке обратились к космонавту-испытателю Сергею Корсакову с просьбой посодействовать в строительстве нового современного планетария и центра космических и инновационных технологий для детей в Бишкеке. Свое обращение они записали на видео.

"Наши родители рассказывали нам о том, что в детстве в нашем городе был планетарий, где показывали мультики про космос и проводили занятия, на которых можно было разобраться, как устроена Вселенная и планеты. Сейчас время компьютеров и искусственного интеллекта. Мы просим вас, как выпускника нашей 24-ой школы, помочь нам открыть в городе планетарий, но уже с новыми, самыми крутыми технологиями, тренажерами и наворотами", - говорят ребята.

Свое обращение они передали космонавту и разместили в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/436572
Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан, космос
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