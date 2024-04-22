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Жители Чуйской области в субботу собрали более 960 тонн мусора

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Жители Чуйской области в "Национальный день чистоты" собрали более 960 тонн мусора, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента в Чуйской области.

Напомним, что Указом президента Кыргызстана третья суббота апреля была объявлена "Национальным днем чистоты" во всех регионах страны, и в этом году 20 апреля пришлось на эту дату.

Активность жителей Чуйской области была очень высокая: на субботник вышли 20 тысяч 707 человек.

Люди привели в порядок территорию площадью 488 гектаров. Во время уборки были задействованы 191 единиц техники.

Также было посажено 25822 саженцев, включая 3156 хвойных и 16951 широколиственных и 5715 плодовых растений.

Кроме того, было очищено более 333 километров ирригационных каналов.

По словам полномочного представителя Президента в Чуйской области Каната Джумагазиева руководство страны уделяет особое внимание чистоте и благоустройству наших населенных пунктов, и глубоко ценит неравнодушное отношение местного населения к экологии.


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URL: https://www.vb.kg/436585
Теги:
мусор, субботник, Чуйская область
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