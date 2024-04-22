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В Бишкеке продолжаются работы по реконструкции зелёных зон

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В городе Бишкеке специалисты муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" продолжают работу по реконструкции зелёных зон города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по бульвару Эркиндик от улицы Абдымомунова до проспекта Жибек-Жолу сотрудниками предприятия проводится глубокая санитарная обрезка зелёных насаждений, а также пересадка живой изгороди.

Одни из самых старых деревьев в городе произрастают на бульваре Эркиндик. В целях безопасности бригады лесосъемки предприятия проводят глубокую обрезку деревьев.

Отметим, что живая изгородь, извлеченная из территории бульвара, будет пересажена в питомник МП "Бишкекзеленстрой" и в дальнейшем использована для озеленения других территорий.


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URL: https://www.vb.kg/436597
Теги:
благоустройство, Бишкек
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