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В Бишкеке в ресторане "Улуу-Тоо" произошло массовое отравление

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В Бишкеке зарегистрировано массовое отравление в ресторане "Улуу-Тоо".

Как сообщили в Госсанэпиднадзоре, случаи массового пищевого отравления произошли после двух банкетов в честь кыз узатуу (проводы невесты) 15 апреля и 18 апреля.

По состоянию на утро 22 апреля число обратившихся за медицинской помощью составило 39 человек. Из них связанных с мероприятием, проведенным 15 апреля составляет 27 человек, число пострадавших на банкете 18 апреля составляет 12 человек.

Для выяснения причин массового отравления в ресторане была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки были отобраны пробы готовых блюд и ингредиентов для лабораторных исследований. Также были взяты пробы, смывы. На носительство патогенной микрофлоры обследуются 31 сотрудник общепита. Лабораторные исследования находятся в работе.

В связи с выявленными нарушениями составлен протокол о правонарушении, вынесено постановление о наложении штрафа в размере 13 тыс. сомов, согласно статье 80 Кодекса КР "О правонарушениях".

Департаментом дано поручение ЦГСЭН г. Бишкек о принятии мер по незамедлительному приостановлению деятельности объекта общественного питания ресторана "Улуу Тоо", расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Сухэ Батора, 15/1, и направление материала в правоохранительные органы.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436598
Теги:
кафе, отравление, Бишкек
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