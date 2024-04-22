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Меркурий завершает ретроградное движение. Гороскоп с 22 по 28 апреля

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На этой неделе нас ожидает два события, которые последуют друг за другом. В среду, 24 апреля состоится полнолуние, а в четверг, 25 апреля, Меркурий завершает ретроградное движение и перейдёт к прямому движению. Начало недели импульсивно и эмоционально. В понедельник и вторник тяга к преобразованиям и переменам может усложнить отношения, навредить делам и привести к финансовым растратам. Повремените с действиями и сохраняйте сложившейся равновесие. Повышается риск аварий и происшествий. Будьте осторожнее на дорогах. Дни подходят для посещения парикмахера, но воздержитесь от кардинальной смены имиджа. Среда и четверг подходят для анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Полезно проводить аудит и разбираться с долгами. Можно заняться диагностикой организма. Пятница, суббота и воскресные располагают к поездкам, как деловым, так и развлекательным. Можно уже заниматься отправкой посылок, различных грузов. Выгодны инвестиции и покупки. Можно давать старт делам. В приятной атмосфере пройдут вечеринки и свидания, оставив яркие впечатления.

Овен – общение со знакомыми в начале недели создаст эмоциональную встряску. Их поступки и слова могут неприятно удивить, а отказ от обязательств ещё и больно ударит по карману. Воздержитесь в первые дни недели от решения важных вопросов с коллегами и знакомыми, особенно если они касаются финансов. Начиная со средывы сумеете и без их помощи разобраться с финансами, пополнив казну за счёт работы, которую удастся завершить. За новые дела уже можно браться в выходные дни.

Телец – воздержитесь в первые дни недели от споров с руководством и представителями различных инстанций. В дальнейшем возникшие недоразумения решаться, а конфликт может многое усложнить. В течение недели удастся претворить в жизнь многие творческие задумки. Возможно участие в полезных мероприятиях, где удастся выступить с речью, обратив на себя нужное внимание.активность в соцсетях также сыграет вам на руку. Оживится личная жизнь, благодаря состоявшимся свиданиям. Начинать новые проекты лучше всего с пятницы и далее.

Близнецы – будьте внимательны в дороге в начале недели и не перегружайте себя делами. Повышенная активность может отразиться на здоровье. Многим планам могут помешать обстоятельства. Полезно в течение недели обратить внимание на здоровье. Хороший отдых восстановит силы, которые пригодятся для новых свершений в ближайшее время. Разговор с домочадцами позволит понять происходящее в жизни близких людей, преодолеть стену непонимания и достичь гармонии в отношениях.

Рак – возникший в начале недели ажиотаж не лучшим образом отразится на состоянии вашей казны. Доверившись знакомым и коллегам, вы рискуете стать заложником обстоятельств. Преодолев эмоциональное давление, вы сохраните хорошие отношения, избежав финансовых потерь. Ожидается немало поездок, общения и знакомств. В конце недели уже можно заниматься отправкой товара, различных посылок. Можно совершать онлайн покупки с доставкой из-за рубежа.

Лев – столкнувшись с упрямством деловых партнёров и руководством в понедельник и вторник, не идите на пролом, пытаясь преодолеть их упрямство. С каждым словом и действием проблема может возрастать. Повремените с решением важных вопросов и оформлением документов. Вторая половина недели пройдёт гармонично. Удастся решить важные вопросы, особенно касающихся денег. Возможны незапланированные финансовые поступления. А начиная с пятницы можно заниматься документами, регистрацией компаний.

Дева – ваши идеи продолжат воплощаться в жизнь. Лишь понедельник и вторник могут преподнести неприятные сюрпризы. Вы можете столкнуться с непредвиденными преградами. Постарайтесь подстроиться под ситуацию. Пытаясь во что бы то ни стало сделать по своему, можно создать проблемы. Воздержитесь от споров и поездок. В среду настроение измениться, а удача окажется на вашей стороне. С пользой пройдут поездки, деловые встречи, а свидания создадут основу для восстановления гармонии в отношениях.

Весы – в целом финансовое положение продолжит укрепляться, но в начале недели вы будете склонны к поспешным шагам, опустошающим казну. Воздержитесь отнезапланированные покупки, инвестиций в понедельник и вторник. Справившись с навязчивыми идеями, вы сохраните финансовые ресурсы и сможете удачно ими распорядиться во второй половине недели. Сделки с недвижимостью, крупные покупки и инвестиционные вложения окажутся удачными с пятницы по воскресенье.

Скорпион – провокационные заявления домочадцев и деловых партнёров сделанные в начале недели, лучше проигнорировать. Вступив в диалог, вы невольно станете участником конфликта. Во второй половине недели сложные вопросы решатся без лишних споров. Возникшие идеи, а также полученные предложения удастся реализовать в самое ближайшее время. Вероятно участие в увлекательных и полезных мероприятиях. Можно давать старт совместным проектам.

Стрелец – начинать неделю со сложных дел и поездок не желательно. Поспешив объять необъятное, вы переоцените свои силы, что может приводить к неприятным происшествиям в пути, а также ухудшению здоровья. Многое встанет на свои места после среды. Предстоят встречи с влиятельными людьми, на которых решаться значимые вопросы. связанные с карьерой. Заняться оформлением документов лучше всего с пятницы. Вы встретите поддержку и быстро получите желаемый результат.

Козерог – от шопинга и вечеринок в начале недели лучше воздержаться. Незаметно для вас казна опустеет, а желаемых впечатлений вы так и не получите. Желание тратить пройдёт само собой уже в среду, а вы погрузитесь в общение, учёбу, весенние прогулки и загородный отдых. Наслаждаясь весной, вы не упустите из виду важные сообщения, которые посодействуют развитию бизнеса, либо продолжению учёбы, в том числе и за рубежом. Дальние поездки также сложатся успешно.

Водолей – под влиянием полученных новостей в начале недели захочется многое поменять в доме и в себе. Непродуманность и поспешность преобразований может разрушить привычный уклад жизни, отдалив от счастья к которому стремились. Справившись с эмоциональными качелями, вы изберёте иную стратегию, которая во второй половине даст отличные результаты. Удастся пополнить казну, а также сделать хорошие приобретения, в том числе и недвижимости.

Рыбы – столкнувшись в начале недели с критикой ,интригами и слухами, не спешите оправдываться и что-либо менять. Позвольте себе отдохнуть, восстановить силы. После среды сложится полезное общение. Полученная информация, даже если это окажется критикой, пойдёт на пользу как делам, так и отношениям. Предстоят полезные деловые встречи, романтические прогулки, а также поездки. Вы получите массу положительных эмоций.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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