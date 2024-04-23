Асель Шерниязова: КР может выйти на мировую арену через инновации и талант

В Бишкеке прошел масштабный фестиваль "Create4 #жаратманКыргызстан", который является ключевой инициативой Программы развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане и Ассоциации креативных индустрий. Он прошел в 36 локациях одновременно по всей стране. Под девизом #жаратманКыргызстан фестиваль вновь стал платформой для развития растущей креативной экономики Кыргызстана и Центральной Азии.

По данным организаторов, помимо своего культурного значения, Create4 служит важнейшей платформой для обсуждения и продвижения повестки креативной экономики между заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов, образовательных учреждений и организаций гражданского общества. Фестиваль сыграл ключевую роль в продвижении закона о Парке креативных индустрий и развитии многосторонних партнерских отношений: в организации мероприятия приняли участие более 50 партнеров в 24 селах и городах Кыргызстана.

Фестиваль также способствует продвижению национального бренда #жаратманКыргызстан, заложенного в Национальной стратегии развития страны. Принимая участников из соседних стран и способствуя региональному сотрудничеству, Create4 укрепляет позиции Кыргызстана как регионального центра инноваций.

По словам одного из спикеров мероприятия, директора Международного фестиваля азиатских фильмов (AWFF) в Лос-Анджелесе Асель Шерниязовой, креативное сообщество нашей страны - это как раз та движущая сила, способная представить потенциал Кыргызстана на мировой арене.

"Когда такие инициативы получают поддержку на уровне законодательства, это открывает двери для новых возможностей и перспектив. Благодаря этой поддержке креативное сообщество сможет не только процветать внутри страны, но и представить свой талант и потенциал на мировой арене. Это может стать ключом к привлечению внимания культурных деятелей, инвесторов и международных партнеров, создавая плодотворное взаимодействие и обмен идеями. В целом, такие инициативы стимулируют рост креативной экономики и способствуют формированию позитивного образа страны в глазах мирового сообщества", - сказала она.

Справка: Креативная экономика - это экономический сектор, который основан на творческих и инновационных ресурсах, идеях и процессах. Она объединяет различные отрасли, включая искусство, дизайн, медиа, развлечения, моду, архитектуру, цифровые технологии и многие другие. В креативной экономике создаются и распространяются культурные и творческие продукты и услуги, которые имеют высокую степень оригинальности, инноваций и выразительности.