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Бизнесмен из Узбекистана поделился впечатлениями от фестиваля Create4

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане прошел фестиваль креативных индустрий "Create4 #жаратманКыргызстан", в котором приняли участие представили множество стран. Посетил мероприятие и бизнесмен из Узбекистана Фарход Норбаев, который поделился своими впечатлениями от фестиваля с нашим изданием vb.kg.

"У нас в Узбекистане работает креативное агентство, специализирующееся на маркетинге. Мы считаем себя лидерами рынка не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии. Наша компания неоднократно становилась лауреатом различных международных креативных фестивалей.

Я уже не первый год связан с Бишкеком. С 2012 года каждый год посещаю Кыргызстан. Началось это с фестиваля рекламы Red Jolbors, который в течение нескольких лет проходил именно здесь, в Бишкеке. Теперь мероприятие переехало в Алма-Ату. Но в начале своего пути оно сделало для нас Бишкек особенным и родным.

Что касается ожиданий от данного мероприятия, то, честно говоря, я ощущаю предвкушение большего. Вижу здесь аудиторию, которая с горящими глазами ожидает интересных встреч и дискуссий. Спикеры, с которыми удалось познакомиться, действительно высококлассные. Уверен, что программа фестиваля будет захватывающей, и каждый участник найдет здесь что-то для себя", - заявил Норбаев.


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URL: https://www.vb.kg/436605
Теги:
Узбекистан, фестиваль, Бишкек, предприниматель
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