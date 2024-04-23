Фестиваль "Create4 #жаратманКыргызстан" вот уже четвертый год подряд собирает множество интересных, творческих умов и инноваторов. Директор Ассоциации креативных индустрий и соорганизатор фестиваля "Create4 #жаратманКыргызстан" Назгуль Кубакаева поделилась с нашим изданием vb.kg основным посланием мероприятия.

"Данный фестиваль уже проходит в четвертый раз. Мы ежегодно приурочиваем его ко Всемирному дню креативности и инновационной деятельности, который в мире отмечается с 2007 года. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Всемирным днем инноваций и креатива. С 2022 года Кыргызстан присоединился к этому празднику, с момента инициации этой площадки Ассоциацией креативных индустрий и акселераторами лаборатории ПРООН. Фестиваль Create4 является местом встречи инноваторов и креаторов.

Наша основная цель - это просветить общественность о креативной индустрии, показать наши достижения и выявить области, в которых еще предстоит работать. Это о коммуникации и объединении. Мы видим, что в современном мире важно сотрудничество, и надеемся, что наша площадка стимулирует сотрудничество и взаимодействие

Участники с различными культурными и профессиональными опытами имеют возможность встретиться, обсудить актуальные темы и найти потенциальных партнеров для совместных проектов. Такое взаимодействие способствует расширению горизонтов и укреплению связей в креативном сообществе не только в Кыргызстане, но и за его пределами", - рассказала Кубакаева.