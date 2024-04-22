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В Бишкекском доме малютки умер ребенок. Возбуждено уголовное дело

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прокуратурой Октябрьского района города Бишкек проведена проверка по факту смерти четырехмесячного ребенка в Центре реабилитации детей и поддержки семьи Бишкека (дом малютки). Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры КР.

"Установлено, что 8 апреля 2024 года гражданка С.Н. обратилась в Управление социальной защиты Октябрьского района для получения документа, удостоверяющего личность четырёхмесячной приемной девочки. При этом, сотрудники управления в связи с отсутствием документа, удостоверяющего личность новорождённой девочки, сообщили в службу "102".

В свою очередь, сотрудники УВД Октябрьского района вместе с социальными работниками, не принимая во внимание благополучное состояние ребенка, возраст и необходимость особого ухода за новорожденным ребенком, а также то, что последний на протяжении четырех месяцев находился под опекой определенного лица, изъяли у гражданки С.Н. ребенка против ее воли и передали в вышеуказанный реабилитационный центр.

В результате чего, 12 апреля 2024 года вследствие небрежного и халатного отношения медицинского персонала центра к своим служебным обязанностям, ребенок скончался.

По данному факту прокуратурой района в отношении ответственных лиц УВД Октябрьского района, Управления социального развития Октябрьского района и Центра реабилитации детей и поддержки семьи Бишкека возбуждено уголовное дело по ст.348 (халатность) УК Кыргызской Республики и назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время уголовное дело расследуется Следственным отделом УГКНБ КР по Бишкеку".


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URL: https://www.vb.kg/436609
Теги:
приют, Бишкек, погиб ребенок, уголовное дело, прокуратура
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