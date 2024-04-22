В Джалал-Абаде при получении 20 тысяч сомов задержан лжесотрудник ГКНБ

В Джалал-Абаде за вымогательство 20 тысяч сомов у частного предпринимателя задержан специалист городского водоканала, который представлялся потерпевшему сотрудником ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что задержанный, представляясь сотрудником ГКНБ КР, систематически вымогал денежные средства у предпринимателя за якобы выявленные нарушения в принадлежащем ему обменном пункте в Джалал-Абаде.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 208 УК КР (Вымогательство).

В настоящее время задержанный в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГКНБ КР.

Главное управление по Джалал-Абадской области призывает жителей области обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны преступных элементов. (WhatsApp – 0995 012210).