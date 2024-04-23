Погода
$ 89.02 - 89.63
€ 94.10 - 95.10

Анэс Зарифьян: Молчаливая совесть не может противостоять…

246  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Доме кино имени Айтматова на киноплощадке "Альтернатива Базарова" прошел показ и обсуждение фильма Мирлана Абдыкалыкова "Кыз ала качуу", который основан на реальных историях девушек Кыргызстана. Участники киновстречи сошлись в одном мнении, что философия данного фильма сводится к экологии человеческой души. Через драматичную историю его героини Үмүт автор-режиссер поднимает актуальную для страны тему похищений женщин с целью принуждения к замужеству (ала качуу), пытаясь разобраться в причинах этого явления, роли похитителей и общества. И национальные традиции и обычаи тут ни при чём. Всем им находятся часто надуманные объяснения.

"Я давно не испытывал такой боли, как сегодня. Спасибо, что взяли в разработку такую непростую тему, - поделился своими впечатлениями общественный деятель, поэт и бард Анэс Зарифьян. - Честное кино и гораздо более широкая тема, чем "кыз ала качуу". Это не искусственное нагнетание, а получилась панорама всей нашей жизни, модель страны и общества, и мы должны стыдиться того, как живем и как показано в этом фильме. Это не жизнь, а выживание и мрак, молчаливая совесть, которая, к сожалению, ничему не может противостоять и противодействовать. Что касается некоторых суждений, что лучше не выносить сор из избы, то отвечу словами песни из моего цикла: "Мне ответить не судьба, чем закончит та изба, но, пожалуй, за одно могу ручаться, если грязь не выметать и по завалинкам шептать, всем когда-нибудь придётся замараться".

"Смотрела фильм на одном дыхании и, конечно, не согласна с тем, что такое нельзя показывать иностранцам, потому что давно уже пора отважиться смотреть себе в глаза, как в зеркало, - сказала писатель и кинорежиссер Дальмира Тилепбергенова. - Этот фильм надо было показывать еще тридцать лет назад. Почти в каждой семье есть подобные истории и об этом надо не стесняться говорить. Это самая черная и негативная часть, глубина нашей идентичности, и пока мы её не проработаем, не закроем этот гештальт, она еще очень долго будет отражаться на наших детях. Эта проблема и наших сыновей, которые привыкают к тому, что можно так жестоко относиться к девочкам и женщинам. Мужчины становятся черствыми и уже не чувствуют ту боль, которую причиняют".

"Очень рады, что наша команда Арт-футбола приняла участие в этом показе и что наш нападающий Мирлан является автором столь актуального фильма и имеет такую позицию, - высказали свое мнение заслуженный артист КР Адиль Чекилов и известный музыкант и исполнитель Оскар Султаналиев. - У нас одна страна и любой человек, независимо от национальности, беспокоится за неё. Мы посмотрели на эту грязь, в которой живём, и у нас испортилось настроение. Этот фильм надо показывать чаще, чтобы все видели эту нашу правду и пытались что-то делать и изменить происходящее".

Мировая премьера фильма "Кыз ала качуу" состоялась в 2023 году на Бусанском международном кинофестивале, где фильм завоевал главный приз Kim Jiseok Award. Также фильму была присуждена кинопремия Alternativa в категории Spotlight (Казахстан). На Фестивале трех континентов (Франция) фильм получил приз зрительских симпатий и Специальное упоминание молодого жюри.

Из досье vb.kg

Мирлан Абдыкалыков родился в г. Сокулук, Кыргызстан в 1982 году. В 2004 году окончил факультет журналистики Кыргызского государственного национального университета. Свою карьеру в кино начал в качестве актера, играющего ведущие роли в фильмах отца Актана Арыма Кубата, - "Селкинчек" (1993), "Бешкемпир" (1998) и "Маймыл" (2001). Как режиссёр дебютировал в 2015 году с фильмом "Небесное кочевье" (премьера на фестивале в Карловых Варах). Затем снял фильм "Босоногий бегун" (премьера на Бусанском МКФ). "Кыз ала качуу" - третий фильм.

Елена Баялинова, медиаэксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436614
Теги:
кража невест, фестиваль, Кыргызстан, фильм, общество, режиссер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  