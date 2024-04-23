Анэс Зарифьян: Молчаливая совесть не может противостоять…

В Доме кино имени Айтматова на киноплощадке "Альтернатива Базарова" прошел показ и обсуждение фильма Мирлана Абдыкалыкова "Кыз ала качуу", который основан на реальных историях девушек Кыргызстана. Участники киновстречи сошлись в одном мнении, что философия данного фильма сводится к экологии человеческой души. Через драматичную историю его героини Үмүт автор-режиссер поднимает актуальную для страны тему похищений женщин с целью принуждения к замужеству (ала качуу), пытаясь разобраться в причинах этого явления, роли похитителей и общества. И национальные традиции и обычаи тут ни при чём. Всем им находятся часто надуманные объяснения.

"Я давно не испытывал такой боли, как сегодня. Спасибо, что взяли в разработку такую непростую тему, - поделился своими впечатлениями общественный деятель, поэт и бард Анэс Зарифьян. - Честное кино и гораздо более широкая тема, чем "кыз ала качуу". Это не искусственное нагнетание, а получилась панорама всей нашей жизни, модель страны и общества, и мы должны стыдиться того, как живем и как показано в этом фильме. Это не жизнь, а выживание и мрак, молчаливая совесть, которая, к сожалению, ничему не может противостоять и противодействовать. Что касается некоторых суждений, что лучше не выносить сор из избы, то отвечу словами песни из моего цикла: "Мне ответить не судьба, чем закончит та изба, но, пожалуй, за одно могу ручаться, если грязь не выметать и по завалинкам шептать, всем когда-нибудь придётся замараться".

"Смотрела фильм на одном дыхании и, конечно, не согласна с тем, что такое нельзя показывать иностранцам, потому что давно уже пора отважиться смотреть себе в глаза, как в зеркало, - сказала писатель и кинорежиссер Дальмира Тилепбергенова. - Этот фильм надо было показывать еще тридцать лет назад. Почти в каждой семье есть подобные истории и об этом надо не стесняться говорить. Это самая черная и негативная часть, глубина нашей идентичности, и пока мы её не проработаем, не закроем этот гештальт, она еще очень долго будет отражаться на наших детях. Эта проблема и наших сыновей, которые привыкают к тому, что можно так жестоко относиться к девочкам и женщинам. Мужчины становятся черствыми и уже не чувствуют ту боль, которую причиняют".

"Очень рады, что наша команда Арт-футбола приняла участие в этом показе и что наш нападающий Мирлан является автором столь актуального фильма и имеет такую позицию, - высказали свое мнение заслуженный артист КР Адиль Чекилов и известный музыкант и исполнитель Оскар Султаналиев. - У нас одна страна и любой человек, независимо от национальности, беспокоится за неё. Мы посмотрели на эту грязь, в которой живём, и у нас испортилось настроение. Этот фильм надо показывать чаще, чтобы все видели эту нашу правду и пытались что-то делать и изменить происходящее".

Мировая премьера фильма "Кыз ала качуу" состоялась в 2023 году на Бусанском международном кинофестивале, где фильм завоевал главный приз Kim Jiseok Award. Также фильму была присуждена кинопремия Alternativa в категории Spotlight (Казахстан). На Фестивале трех континентов (Франция) фильм получил приз зрительских симпатий и Специальное упоминание молодого жюри.

Из досье vb.kg

Мирлан Абдыкалыков родился в г. Сокулук, Кыргызстан в 1982 году. В 2004 году окончил факультет журналистики Кыргызского государственного национального университета. Свою карьеру в кино начал в качестве актера, играющего ведущие роли в фильмах отца Актана Арыма Кубата, - "Селкинчек" (1993), "Бешкемпир" (1998) и "Маймыл" (2001). Как режиссёр дебютировал в 2015 году с фильмом "Небесное кочевье" (премьера на фестивале в Карловых Варах). Затем снял фильм "Босоногий бегун" (премьера на Бусанском МКФ). "Кыз ала качуу" - третий фильм.

Елена Баялинова, медиаэксперт.