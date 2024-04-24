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В Туркестанской области через месяц ждут первый урожай бананов

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- Светлана Лаптева
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В Туркестанской области в теплицах Сайрамского района через 1-2 месяца поспеет первый урожай бананов, передает "Голос народа" со ссылкой на Otyrar.kz.

Стоимость теплиц, которые построили в Сайрамском районе, составляет 1 056 млн тенге. Оборудование завезли из Турции. Здесь трудятся 150 человек.

В год комплекс производит 3000 тонн продукции. На 5 га выращивают бананы.

По словам специалистов, одна банановая ветка способна давать урожай на протяжении 10-15 лет.

В дальнейшем планируется расширить тепличный комплекс и выращивать клубнику.


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URL: https://www.vb.kg/436617
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