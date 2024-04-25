Проект из Казахстана включили в топ-15 космических стартапов в Калифорнии

Казахстанский стартап SpaceLab, специализирующийся в области космических технологий и разрабатывающий решения для предупреждения стихийных бедствий и управления их последствиями, признали одним из лучших и наиболее перспективных в Калифорнии, сообщает Forbes.kz.

Кроме того, SpaceLab вошел в пятерку лучших стартапов в столице Кремниевой долины - городе Пало-Альто, по версии глобального сообщества F6s.

SpaceLab предлагает решение для надежной передачи данных с использованием спутниковых сетей. Их система Satellite IoVIT (Internet-of-Very-Important-Things) объединяет аппаратные и программные компоненты, обеспечивая прием и передачу данных между специалистами, удаленными компьютерами и устройствами IoT и центральной инфраструктурой клиента. Одним из ключевых преимуществ является глобальный охват, позволяющий передавать данные из любой точки мира. Решение SpaceLab совместимо с различными спутниковыми сетями, что обеспечивает большую свободу выбора для предприятий.

Актуальность данного решения для рынка заключается в его способности оптимизировать процессы в различных отраслях, способствовать экономическому росту страны.

"Когда нам сообщили, что мы попали в топ космических стартапов, я подумал, что это шутка. Это действительно удивительно, ведь F6S - ведущая мировая сеть, где зарегистрированы более 2,5 миллионов стартапов и учредителей. В настоящее время мы являемся одним из немногих стартапов и молодых компаний в сфере космической деятельности в Казахстане. Получение такой оценки от международного профессионального сообщества в конкурентной и дорогостоящей индустрии является для нас значимым мотивационным фактором. Это придает нам дополнительный импульс для дальнейшего развития", - отметил Даурен Аубакиров, сооснователь, директор по продукту и развитию бизнеса SpaceLab.

На сегодняшний день SpaceLab заключает соглашения с казахстанскими организациями, включая телекоммуникационные, горнодобывающие и медицинские компании, для пилотного внедрения проекта. Также проявили интерес к их продукту и ряд компаний из стран Африки, включая запрос на пилотный запуск в Эфиопии. Кроме того, команда стартапа ведет работы по масштабированию проекта на рынке Объединенных Арабских Эмиратов.