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Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Азербайджан

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджанскую Республику с государственным визитом. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация Президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/436620
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан
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