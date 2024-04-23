Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Азербайджан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджанскую Республику с государственным визитом. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация Президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы", - отметил Муратбек Азымбакиев.