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В Кыргызстане стартует акция по требованию кассовых чеков

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- Бакыт Басарбек
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Налоговая служба объявляет о проведении акции по стимулированию граждан требовать контрольно-кассовые чеки при покупке товаров или услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Призываем граждан принять активное участие в этой акции и выиграть один из ценных призов.

В акции будут разыгрываться iPhone и смартфоны.

Чтобы принять участие, достаточно выполнить несколько простых условий:

1) разместить в своем профиле в Instagram и/или Facebook публикации в виде фотографии или видео о точках торговли и оказания услуг, где не применяется ККМ и не выдаются кассовые чеки с обязательным указанием адреса, наименования торговой точки и даты осуществления покупки.

Либо опубликовать видео- или фотоматериалы об обязательном требовании кассовых чеков при совершении покупок или о значимости кассовых чеков в жизни потребителей.

Чем больше публикаций, тем выше шансы на выигрыш приза;

2) в каждой публикации нужно отмечать страницу налоговой службы (@salyk_kg в Instagram и @salykkg в Facebook) с хештегом #акциясалык;

3) быть подписанным на одну из страниц налоговой службы в социальных сетях в Instagram или Facebook;

4) разместить или поделиться на своей странице не менее одной публикацией о проводимой акции и отметить троих друзей. Информацию об акции можно найти на страницах в социальных сетях налоговой службы в Instagram или Facebook;

5) профиль страницы участника должен быть открытым, активным и иметь не менее 50 подписок и 50 подписчиков, также должно быть не менее трех фотографий с изображением лица самого участника.

Обладателем приза станет тот участник, который выполнит все указанные условия акции.

Более подробную информацию об акции можно получить на страницах налоговой службы в социальных сетях и на сайте www.sti.gov.kg.

Или по номерам: 116, (0500)48-79-62, (0221)80-44-86, (0990)09-20-42, (0500)74-34-34".


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URL: https://www.vb.kg/436622
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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