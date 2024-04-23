ГКНБ провел обыски у 19 "барыг". Изъяты наркотики и оружие

ГКНБ КР провел обыски по местам проживания так называемых "барыг" (лица, занимающиеся сбытом и хранением наркотических средств, - прим. ред.) на территории Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, обыски прошли по 19 местам проживания "барыг" на территории Сокулукского, Ысык-Атинского, Московского, Аламудунского районов и города Токмок Чуйской области. В результате проведенных мероприятий установлены лица, занимающиеся сбытом и хранением наркотических средств мелкими партиями.

Также обнаружены наркотические средства, брикеты, психотропные препараты, средства для употребления наркотических средств, незарегистрированные в установленном порядке огнестрельные ружья и винтовки в количестве 6 единиц, 3 пистолета, более 100 штук патронов различного калибра, наличные денежные средства в сумме 1 млн. сомов, а также 90 тысяч фальшивых долларов США.

По результатам проведенной экспертизы, 4 человека К.Б.М., И.у.З., Х.А.А., М.А. задержаны и водворены в СИЗО №21 СИН при МЮ КР. В отношении 15 лиц проведены профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению фактов приобретения, распространения, а также употребления наркотических средств.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, занимающихся сбытом наркотических средств.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества".