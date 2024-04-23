В Кыргызстане пострадавшим от селей окажут помощь, сообщил на своей странице в соцсети пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, такое поручение было дано главой государства Садыром Жапаровым.

"Из-за недавних дождей в нескольких селах ряда регионов Кыргызстана сошли сели. Из некоторых сел временно переселяют местных жителей.

Имеются случаи повреждения построек и придворовых участков из-за селей, но это не носит масштабного характера.

Иными словами, у МЧС, Минтранса и других госструктур достаточно сил и технических средств для ликвидации последствий селей.

Согласно поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, после определения МЧС суммы ущерба, нанесенного стихией, гражданам будет оказана соответствующая помощь", - написал Алагозов.