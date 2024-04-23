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В Кыргызстане пострадавшим от селей окажут помощь

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане пострадавшим от селей окажут помощь, сообщил на своей странице в соцсети пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, такое поручение было дано главой государства Садыром Жапаровым.

"Из-за недавних дождей в нескольких селах ряда регионов Кыргызстана сошли сели. Из некоторых сел временно переселяют местных жителей.

Имеются случаи повреждения построек и придворовых участков из-за селей, но это не носит масштабного характера.

Иными словами, у МЧС, Минтранса и других госструктур достаточно сил и технических средств для ликвидации последствий селей.

Согласно поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, после определения МЧС суммы ущерба, нанесенного стихией, гражданам будет оказана соответствующая помощь", - написал Алагозов.


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URL: https://www.vb.kg/436625
Теги:
Садыр Жапаров, сель, Кыргызстан, пострадавшие
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