Президент Садыр Жапаров принял делегацию cената Франции

Президент Садыр Жапаров принял делегацию cената Французской Республики, возглавляемую главой группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Эрве Морэ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о кыргызско-французских двусторонних отношениях в политической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Приветствуя французских сенаторов, глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Францией, которая является одним из приоритетов внешней политики страны на западном направлении. Садыр Жапаров подчеркнул, что укрепление межпарламентских связей, в том числе посредством организации взаимных визитов, встреч парламентариев, играет важную роль в развитии политического диалога между странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в сфере развития туризма. Садыр Жапаров приветствовал намерения французских сенаторов в рамках визита в Кыргызстан посетить Нарын, Каракол, Жыргалан и озеро Иссык-Куль.

Также президент кратко проинформировал представителей сената Франции о внутриполитической ситуации в Кыргызстане, достижениях социально-экономического характера за последние три года.

В свою очередь, глава группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Сената Французской Республики Эрве Морэ высоко оценил положительные изменения в социально-экономическом развитии Кыргызстана, повышение уровня благополучия населения. Подчеркнул о готовности французского сената поддерживать усилия руководства Кыргызстана, в том числе направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между Францией и Кыргызстаном.

Эрве Морэ отметил, что данный визит является одним из результатов усилий сторон, направленных на углубление двусторонних отношений в политическом измерении.

В заключение стороны подтвердили готовность вносить свой вклад в дело расширения отношений между Кыргызстаном и Францией.