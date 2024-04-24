Бишкекчан приглашают на интерактивную акцию по вакцинации

Сегодня пройдет интерактивная акция, посвященная Европейской неделе иммунизации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, совместно с Национальным обществом Красного Полумесяца Кыргызстана, медицинские работники приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.

В рамках акции медицинские специалисты проведут информационную сессию по вакцинации, расскажут о важности иммунизации и ответят на все вопросы зрителей. Гостей ожидает интересный флешмоб и викторина с призами.

Кроме того, мобильная бригада специалистов по иммунизации предоставит возможность пройти вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок Кыргызской Республики. Место проведения: ТЦ "Asia Mall". Начало: 16-00.