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Бишкекчан приглашают на интерактивную акцию по вакцинации

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Сегодня пройдет интерактивная акция, посвященная Европейской неделе иммунизации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, совместно с Национальным обществом Красного Полумесяца Кыргызстана, медицинские работники приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.

В рамках акции медицинские специалисты проведут информационную сессию по вакцинации, расскажут о важности иммунизации и ответят на все вопросы зрителей. Гостей ожидает интересный флешмоб и викторина с призами.

Кроме того, мобильная бригада специалистов по иммунизации предоставит возможность пройти вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок Кыргызской Республики. Место проведения: ТЦ "Asia Mall". Начало: 16-00.


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URL: https://www.vb.kg/436633
Теги:
Минздрав, Бишкек, вакцинация
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