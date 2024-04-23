Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области России Дрозденко

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области Российской Федерации Александра Дрозденко.

Глава Кабинета Министров отметил, что между двумя странами имеется полное взаимопонимание, позволяющее неуклонно развивать плодотворное сотрудничество в духе союзничества и стратегического партнерства, а дружба Кыргызстана с Ленинградом имеет долгую и славную историю.

Акылбек Жапаров отметил, что в прошлом году между Аппаратом полномочного представителя Президента в Чуйской области и правительством Ленинградской области было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Он выразил надежду, что поставленные задачи по наращиванию взаимодействия в таких сферах как промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и воспитание молодежи, будут выполнены и дадут практические результаты.

Губернатор Ленинградской области Российской Федерации Александр Дрозденко в свою очередь выразил заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных связей. Он также отметил, что придается важное значение развитию взаимодействия с Чуйской областью.

В ходе встречи были обсуждены вопросы в сфере торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества, туризма, образования и медицины.