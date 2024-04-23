Погода
$ 89.02 - 89.63
€ 94.10 - 95.10

Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области России Дрозденко

138  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области Российской Федерации Александра Дрозденко.

Глава Кабинета Министров отметил, что между двумя странами имеется полное взаимопонимание, позволяющее неуклонно развивать плодотворное сотрудничество в духе союзничества и стратегического партнерства, а дружба Кыргызстана с Ленинградом имеет долгую и славную историю.

Акылбек Жапаров отметил, что в прошлом году между Аппаратом полномочного представителя Президента в Чуйской области и правительством Ленинградской области было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Он выразил надежду, что поставленные задачи по наращиванию взаимодействия в таких сферах как промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и воспитание молодежи, будут выполнены и дадут практические результаты.

Губернатор Ленинградской области Российской Федерации Александр Дрозденко в свою очередь выразил заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных связей. Он также отметил, что придается важное значение развитию взаимодействия с Чуйской областью.

В ходе встречи были обсуждены вопросы в сфере торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества, туризма, образования и медицины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436636
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  