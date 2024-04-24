Губернатор Ленинградской области встретился с соотечественниками в Бишкеке

В Русском Доме в Бишкеке состоялась встреча с губернатором Ленинградской области РФ Александром Юрьевичем Дрозденко и делегацией области с российскими соотечественниками, проживающими в Кыргызстане.

Встреча началась с ролика о промышленном развитии Ленинградской области, и зрелищным видовым фильмом в сопровождении гимна области о красотах региона, включая исторические объекты.

Уважение к традициям, памяти и истории Ленинградской области чувствовалось на протяжении всего выступления главы области. Губернатор поразил соотечественников как динамичностью своего выступления, так и молниеносностью ответной реакции на все вопросы и предложения. Причем, чувствовалось, неравнодушие и желание услышать саму суть проблем всех выступавших. На каждое предложение давалось поручение, и, зачастую, в процессе общения проговаривались детали и точность понимания проблемы обеими сторонами.

В свою очередь губернатор Ленинградской области рассказал, как сегодня живет российский регион.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Чуйской областью, так как очень хотим развиваться вместе. Мы подпишем конкретный план мероприятий по развитию: у нас запланировано подписание соглашения между университетами, и между одним из районов Чуйской области и Тосненским районом Ленинградской области, который развивается как промышленный.

Мы испытали тяжелые потрясения в годы ВОВ. Фашистские войска пришли в 41 году в начале июня, а ушли в начале августа 44 года. Все это время шли непрерывные боевые действия, и за всем этим героическая оборона Ленинграда! И мы единственный регион, где за последние годы открыты несколько крупных музеев, посвященных Великой Отечественной войне. И с каждым годом мы открываем новые страницы мужества жителей блокадного города и его защитников. Одна из них - защита Лужского рубежа, когда студенты, преподаватели и просто молодые ребята получили одну винтовку на двоих, да одну гранату на троих. И как подсчитали военные, от их полка осталось 10 процентов, но фашист был остановлен не на 10 дней, как была запланировано, а на 41 день. И все это мы помним.

На сегодняшний день мы самый современный регион. Растет численность населения - 2 млн 100 тысяч человек, и мы много строим. Даже больше, чем по указу президента.

Мы входим в число быстрорастущих экономик, и к нам едут работать и жить. За последние 10 лет появилось еще 4 города с населением по 100 тысяч человек. А растущий регион - область с высокой инвестиционной привлекательностью. Мы строим, и на этих стройках работают не только жители Ленинградской области, но также и трудящиеся ЕЭАС - 120 тысяч человек. Экономика развивается, регион растет. Сегодня не самые простые времена, и, конечно, мы учитываем вопросы безопасности. Энергетическая безопасность сегодня важна. Все слышали, что на Красногорской атомной станции построили еще 2 энергоблока и еще начинаем строительство третьего. Надеемся, что и в Кыргызстане Росатом реализует совместный проект.

У нас крупный блок химической промышленности. Мы крупнейшие экспортеры по экологически чистым минеральным удобрениям. Мы крупный производитель кофе и чая. 40 процентов чая, потребляемого в Беларуси, это наш чай.

Для нас важно, что регион, несмотря на санкции развивается, и Россия меняется в лучшую сторону. Повышается качество жизни и мы на 7 месте. А это непросто, мы конкурируем с крупными нефтяными регионами. У нас конкуренция за квалифицированные кадры.

Мы работаем по разным темам и направлениям, Мы готовы закупить учебники для Кыргызстана более чем на 26 млн рублей. Хотелось, чтобы и в Кыргызстане была возможность общения с книгами Я сам люблю книги, настоящие, живые книги. Читаю абсолютно разную литературу. Люблю японские и исландские произведения, и нашу классику. С удовольствием читаю поэзию. И это наряду с владением самыми новейшими гаджетами", - сказал глава области.

В свою очередь российские соотечественники в Кыргызстане во время встречи не преминули воспользоваться возможностью перед крупным российским чиновником высказать свои пожелания и предложения. Так, директор Русского Дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев в своем выступлении отметил, что такая встреча - уникальное событие.

"За все время работы Русский дом впервые посещает губернатор одного из самого мощных регионов России. Ленинградская область и Чуйская область стали побратимами в прошлом году. Надеюсь, что это открывает широкие возможности для сотрудничества. На встречу собрался актив, ядро соотечественников - кто постоянно работают над укреплением наших связей в самых разных сферах. Эти люди занимаются сохранением нашей общей памяти. Естественно, это все создает благоприятную почву для развития экономических связей, надеемся, что будет больше заходить экономических игроков и помогать всем нам", - сказал он.

Руководитель объединения "Чайка" в городе Кант Людмила Жукова попросила в рамках побратимства Чуйской и Ленинградской области обратить внимание на распределение гуманитарной помощи. Также она рассказала, что в Канте нужна помощь в создании и сохранении музея в память о госпитале, который там был во время войны. Поделилась она и болью о том, что старое заброшенное кладбище, где когда-то были похоронены участники Великой Отечественной войны, не огорожено и вытаптывается скотом, а самостоятельно собрать средства на ограждение не получается.

Надежда Ивановна Ладожинская, руководитель организации соотечественников "Русский мир" из Кара-Балты, рассказала, что в у них тоже есть кладбище, которое они считают госпитальным, и поэтому есть вопросы с установкой мемориальной плиты.

Председатель Кыргызского блокадного общества Марат Кутанов рассказал о важности работы с молодежью по вопросам памяти блокады Ленинграда и необходимости открытия местного музея блокадников. Губернатор Ленинградской области поддержал его предложение и напомнил, что сам в свое время принимал участие в открытии ряда памятных комплексов, посвященных жертвам блокады.

От поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Бидин Жениш" прозвучало предложение для Ленинградской области - принять участие в совместном проекте по реконструкции памятника советского военачальника Ивана Панфилова в селе Панфиловское Панфиловского района Чуйской области. Напомним, данный памятник был выполнен по просьбе жителей села и с этой целью местный парторг в свое время дошел даже до Москвы. Позже по распоряжению Суслова памятник был создан известным скульптором, но на сегодняшний день монумент находится в плачевом состоянии.

Попросили поисковики и для школы в селе Беш-Кунгей, в которой учился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев, пилот штурмовика Ленинградского фронта, направивший объятый огнем самолет в скопление вражеской техники в районе Нарвы, найти школу-побратима в Ленинградской области, так как в родном селе героя дети хотят воочию увидеть аэродром Таранчиева и осознать ужасы блокады.

Также поисковики попросили помочь в издании и переводе на кыргызский язык серии книг "Дедушкины медали" обо всех крупных сражениях Великой Отечественной войны, написанную уникальным историком-исследователем Баиром Иринчеевым, проживающим в Ленинградской области.

Экс-депутат ЖК Евгения Строкова поблагодарила губернатора Ленинградской области за память о Токтогон Алтыбасаровой, и пригласила на специальное мероприятие ее имени - международный форум, который будет обсуждать и проблемы женщин. Также она рассказала, что работает в фонде, который занимается евразийской тематикой.

"В этой связи было бы хорошо, чтобы молодежь была больше вовлечена в общение со своими ровесниками из различных регионов евразийского пространства", - сказала она.

Подытоживая встречу, губернатор Ленинградской области Александр Борзенко отметил, что его регион занимается решением всех вопросов на системной основе.

"В данной ситуации все будет сделано именно так. Возможно, потребуется соглашение по сотрудничеству по вопросам сохранения памяти. Все вопросы. заданные на встрече и направленные заранее, будут рассмотрены и проработаны. Никто не останется без внимания", - заверил он участников встречи.