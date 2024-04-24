В Джалал-Абаде член ОПГ вымогал у иностранца 3 тыс. долларов. Он задержан

По факту вымогательства 3000 долларов задержан с поличным активный сторонник криминальной среды гражданин А.Ю. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе организации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный пообещав решить вопрос по сделке, с недвижимостью вошёл в доверие иностранного гражданина и заполучил документы на недвижимое имущество.

По истечению времени на требования иностранца выполнить ранее взятые на себя обязательства и возврата документов на недвижимость, А.Ю. стал систематически запугивать применением физической расправы, представляясь членом ОПГ, в частности "положенцем" Сузакского района среди узбекской части населения, потребовал от иностранца выплаты дополнительной суммы денежных средств за возврат документа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.4 ст. 208 УК КР (Вымогательство). Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведётся следствие