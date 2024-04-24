Джордж Абаджян: "Главная задача – информированность общества о пробации"

Перед нами сейчас стоит главная задача – усилить информированность общества по вопросам пробации. Об этом на четвертом заседании руководящего комитета проекта Европейского союза и УНП ООН "Поддержка сектора правосудия в КР: усовершенствование и цифровизация системы пробации и правосудия" сообщил международный координатор проекта Программного офиса УНП ООН в КР Джордж Абаджян.

Он отметил, что в настоящее время проделана большая работа. С октября – прошлого года был активный период.

"Прошла мониторинговая миссия со стороны Европейского союза Уже на основе этих результатов мы провели обзор нашего проекта и совместно с консультантом смогли пересмотреть промежуточные результаты. Сейчас мы находимся на связи с делегацией ЕС для внесения необходимых изменений. В результате мониторинговой миссии нам было вынесено четыре важных рекомендации. Но, главное, мы идем по плану в рамках реализации проекта. Первая рекомендация миссии касалась проведения общественных слушаний по госпрограмме, мы ее провели 19 декабря. Процесс продолжается до сих пор. Еще одна важная рекомендация была дана на предыдущем заседании руководящего комитета – активная работа с гражданским обществом. Думаю, мы делаем все необходимое в этом направлении. Уверен, все это является уникальной платформой, где представители общественности, эксперты и госорганы могут встречаться, работать вместе. Мы можем сделать больше", - подчеркнул Абаджян.

Он акцентировал внимание на том, что в программу заложены некоторые мероприятия, которые будут проводиться именно с общественностью КР.

"Еще один важный аспект, который упоминался в рамках рекомендации – проведение дополнительной работы по осведомленности общества по вопросам пробации. К счастью, это то, что мы предусматриваем на ближайшие месяцы, чтобы привлечь больше внимания к институту пробации. Четвертая рекомендация – цифровизация. Генпрокуратура упомянула, чтобы все международные доноры координировали свое усилие по этому пункту, чтобы обеспечить целостный подход", - заключил Джордж Абаджян.