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Суд арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова

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Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 23 июня 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Иванов обвиняется в получении взятки в составе организованной группы, в том числе с арестованным ранее Сергеем Бородиным. "Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/436658
Теги:
Министерство обороны, Россия, суд, Москва, Арест
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