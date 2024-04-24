Посол Хасан Али Зайгам: С Кыргызстаном нас крепко связал Шелковый путь

Под сводами большого зала Национального исторического музея Кыргызстана, который выступил соорганизатором, состоялся праздничный концерт Пакистанской национальной музыки. Он был приурочен к Национальному дню Исламской Республики Пакистан. Но, конечно же, музыка звучала и как символ единения национальных культур кыргызского и пакистанского народов.

"Год назад я прибыл в Кыргызстан в качестве посла Пакистана и заметил, что недостаточно культурных взаимодействий происходит между нашими странами и что их нужно наращивать, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане Хасан Али Зайгам. - Сегодняшний концерт – это попытка познакомить народ Кыргызстана с пакистанской динамичной музыкальной традицией, которая, безусловно, послужит укреплению дружеских связей между нашими странами. Все музыканты – профессиональные артисты. Многие из них получили награды от Президента нашей страны, выступают с концертами в разных странах мира. Музыкальная культура Пакистана богата и многообразна. Надеемся, что выступление артистов понравится кыргызским зрителям".

Как отметил глава пакистанской дипмиссии, чуть позже посольство планирует провести конкурс среди учащихся кыргызских школ на тему "Мост культуры". "Хочу отметить, что Пакистан находится довольно близко к Кыргызстану. Можно сказать, что мы являемся одним из самых близких соседей. От определённой точки границы расстояние между нашими странами достигает всего лишь 400 километров. То есть мы на самом деле находимся намного ближе друг к другу и географически, и духовно, чем кажется", - считает господин посол.

"Если исторически посмотреть, то Великий Шелковый путь, который соединял наши страны, повлиял и на наш быт, кухню, одежду, архитектуру и так далее. Если, например, взять суфизм, он принес из Центральной Азии в Южную Азию такой вид музыки, как Кавали. Этот концерт, надеемся, укрепит фундамент наших отношений, в том числе культурных", - добавил в интервью vb.kg перед началом концерта Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Хасан Али Зайгам.

Группа пакистанских известных не только в своей стране, но и в мире музыкантов в составе Раиса Ахмеда, Мурада, Халида Мехмуда, Гулаба Кхеля и Али Раза, как говорится, была в тот вечер на высоте. Артисты раскрыли перед кыргызстанцами мало пока знакомый нам музыкальный Пакистан. Мелодии уже с первых аккордов очаровали слушателей, которых было много в большом зале Исторического музея. Все, кто пришел на этот концерт, почувствовали тот непревзойденный изысканный шарм и утонченный колорит пакистанских мелодий, где царствуют удивительные, чувственные звуки, которые манят и завораживают своим звучанием. Каждая музыкальная композиция наполнена смыслом и яркими эмоциями. А потому каждый номер вызывал восторг и аплодисменты бишкекской публики.

Исполненные музыкальные композиции гармонично сочетали в себе неимоверную мелодичность и четкий ритм. А мелодии и ритм воздействуют на аудиторию ярче всего. Действительно красивые мелодии с неподражаемым ритмом буквально зарядили зрителей положительной энергией, передали чувство гармонии, и все они не жалели ладоней, хлопали в такт музыки и едва не танцевали в креслах. Зажигательная музыка и впрямь приглашала к танцу.

"Мы выступаем, чтобы принести людям счастье. Они приходят послушать нашу народную музыку. Мы благодарны им за их любовь и признательность", - сказал vb.kg пакистанский артист Раис Ахмед.

Этот концерт пока первый в нашей стране. Но, как сказала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, "нынешний концерт прочно занял свое место в череде последующих знаковых событий культурного диалога между нашими странами, он стал, на мой взгляд, сценической площадкой для расширения сферы гуманитарных направлений. И из этой чисто музыкальной акции он, как думается, превратится в будущем в масштабный праздник почитателей пакистанской культуры в нашей стране. Тем более, что благодаря нынешнему прекрасному концерту мы ощутили сегодня взаимопроникновение национальных культур наших стран в контексте музыкального искусства".

На концерте присутствовал заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов. Он отметил, что наша страна придает важное значение кыргызско-пакистанской дружбе, развитию сотрудничества как в торгово-экономической сфере, так и в культурно-гуманитарной. Заместитель главы кабмина также предложил продолжить работу по наращиванию сотрудничества в области туризма, культуры и спорта, что внесет значимый вклад не только в укрепление дружбы между двумя народами, но и в сохранение и распространение культурных и духовных ценностей двух стран. И вручил от имени кабинета министров сертификаты всем пяти музыкантам Пакистана, как знак признания их таланта и, конечно, как символ дальнейшего культурного сотрудничества между нашими странами и пригласил их приехать с концертом в Кыргызстан снова.