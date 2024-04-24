Президент Ирана пригрозил Израилю, что от него ничего не останется

От Израиля ничего не останется, если он совершит нападение на Иран, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в ходе своего визита в Пакистан перед студентами Лахорского университета, передает Reuters.

По его словам, нападение Израиля на иранскую территорию полностью изменит текущие обстоятельства.

Президент Ирана также сообщил, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября нарушило расчеты Тель-Авива и его сторонников относительно нормализации отношений между мусульманскими государствами и Израилем, передает Farsnews. В результате действий Израиля в секторе Газа погибли более 34 тыс. палестинцев, отметил он. "Израильские официальные лица и их американские сторонники вызывают ненависть общественного мнения во всем мире", - заявил Раиси.

22 апреля президент Ирана прибыл в Пакистан. Его визит продлится три дня. В округе Карачи в связи с приездом Раиси 23 апреля объявили государственным праздником.

В ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам, а собеседник Fox назвал действия израильской армии "ограниченными". Источник Bloomberg сообщал, что Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24–48 часов. Источники иранского агентства Fars говорили, что в городе Кахджаваристан иранской провинции Исфахан раздался взрыв.

Усиление конфронтации между Ираном и Израилем началось 1 апреля. В тот день после ракетного удара по зданию иранского консульства в сирийском Дамаске погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тель-Авив напрямую не признал ответственность за произошедшее.

В ночь на 14 апреля Иран впервые запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане ("Хезболла") и Йемене (хуситы).

Большинство объектов удалось сбить. Президент США Джо Байден попросил Израиль не наносить ответный удар, а принять в качестве победы незначительный ущерб от обстрела.

Иран предупреждал, что в случае, если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет.

Источник: РБК