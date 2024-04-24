Эрве Море про Кыргызстан: Вижу здесь нацию, стремящуюся к свободе

Председатель группы дружбы Центральная Азия-Франция и глава делегации сената Французской Республики Эрве Море в своём эксклюзивном интервью для нашего издания vb.kg поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Садыром Жапаровым и рассказал о значимости первого за 10 лет визита французских парламентариев в Кыргызстан.

Как прошла ваша встреча с президентом Садыром Жапаровым?

Наша встреча прошла очень хорошо. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров тепло нас принял и проявил дружественное отношение. Мы обсудили вопросы сотрудничества между нашими странами.

Визит Садыра Жапарова во Францию в ноябре был очень важным, и мы также надеемся, что наш визит в Кыргызстан станет началом продолжительного диалога.

Французские парламентарии не посещали Кыргызстан в течение последних 10 лет. Поэтому для нас важно улучшить наши отношения и реализовать совместные проекты, особенно в области энергетики, туризма и культуры.

Какие впечатления о Кыргызстане?

Мы только начали знакомиться с Кыргызстаном. Поэтому я смогу лучше ответить на ваш вопрос о впечатлениях в конце нашей поездки, так как мы планируем остаться здесь целую неделю.

Мы собираемся посетить Каракол и увидеть, как развивается проект горнолыжной станции, о которой упоминал Садыр Жапаров.

Первые впечатления соответствуют репутации Кыргызстана: это красивая страна с гостеприимным населением. Вижу здесь нацию, стремящуюся к свободе и независимости, что особенно важно в современном мире.

Как вы оцениваете дальнейшее сотрудничество Кыргызстана и Франции?

Что касается дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Францией, я уверен, что оно будет развиваться. Кыргызстан стремится расширить свои партнерства, имея сильные исторические связи, как с Россией, так и с Китаем. Я верю, что страны Центральной Азии, включая Кыргызстан, будут продолжать развивать отношения, подтверждая свою независимость. Также очень важно, что соглашение между Евросоюзом и Кыргызстаном будет подписано в ближайшем будущем.