Сегодня был подписан Меморандум о сотрудничестве между Кыргызско-Российским Славянским университетом и Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина. Пописание прошло в рамках визита губернатора Ленинградской области

Этот шаг подчеркивает стремление обеих сторон к углублению сотрудничества в образовательной и научной сферах. Соглашение призвано содействовать развитию образования и науки, а также способствовать обмену знаний и опыта между двумя учреждениями.

Ректор КРСУ, Денис Фомин-Нилов, выразил готовность к сотрудничеству. Он подчеркнул важность обмена студентами и преподавателями между университетами, а также реализацию совместных научных проектов. Фомин-Нилов также отметил значимость обучения студентов из КРСУ в ЛГУ в рамках академической мобильности.

В свою очередь его коллега, ректор ЛГУ, Григорий Двас, добавил: "Мы открыты к сотрудничеству в любой форме. Мы готовы принимать студентов и преподавателей КРСУ в своем вузе. Молодежь – наше будущее, а значит, наше будущее в надежных руках!"

В рамках встречи были заявлены различные проекты и инициативы в области образования, включая открытие учебно-миграционного центра, подготовку преподавателей среднего специального образования и создание мультицентра по социальной адаптации инвалидов на базе КРСУ.

В завершении встречи губернатор Ленинградской области Дроздов отметил готовность к реализации проектов трудоустройства для студентов КРСУ на лучших предприятиях региона, подчеркнув важность цивилизованного обмена квалифицированными кадрами и правильной упаковки и сопровождения этого процесса.

И после официальной церемомнии подписания, вручил ректору КРСУ томик стихов и прозы Александра Сергеевича Пушкина.