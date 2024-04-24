Избиение первоклассника: Мать мальчика обратилась к омбудсмену

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы принять меры по недопущению насилия в отношении детей. Омбудсмен подчеркнула, что инцидент в одной из школ Бишкека, где был избит ученик первого класса, - это вопиющее нарушение прав ребенка. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

""Ни при каких обстоятельствах не допускается применение насилия в отношении ребенка взрослыми лицами.

Государственным органам требуется безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы не допустить насилия", - сказала она.

Мать избитого семилетнего ученика обратилась в Институт Омбудсмена с просьбой защитить права ее ребенка.

Она возмущена, что мужчина, избивший при всех ее ребенка, не находится под стражей.

"Мы настаиваем на том, что данный мужчина опасен для общества. Никто не даст гарантию, что завтра он не будет избивать другого ребенка. Взрослые люди на то и взрослые, что дают отчет за свои действия. Он не имел права избивать моего сына. Есть много способов объяснить ребенку, если у него были к нему какие-то вопросы. Мой сын никогда не конфликтовал с его сыном. Мы в тесном контакте взаимодействуем со школой. После избиения мой сын боится всего, получил ушибы разных частей тела. Я опасаюсь за его состояние. Пусть виновник получит наказание по всей строгости закона", - возмутилась женщина.

Она также пожаловалась на следователя.

"Он около трех часов, ссылаясь на занятость, заставил нас ждать. А также не принял заявление школы", - расплакалась женщина.

Институт Омбудсмена согласно мандату направил официальные запросы соответствующим государственным органам с требованиями обеспечить соблюдение прав мальчика.

Также оперативно были приняты меры по оказанию содействия в предоставлении бесплатного адвоката и психолога для матери и ребенка.

Акыйкатчы призывает следственные органы при окончательной квалификации действий обвиняемого и при направлении уголовного дела в суд не забывать о нормах статьи 74 УК КР, согласно которой преступление в отношении ребенка является отягчающим обстоятельством".