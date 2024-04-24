День рождения MEGA! Смотри 200 каналов в MegaTV БЕСПЛАТНО

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает дарить подарки абонентам в честь своего 18-летия.

Новые пользователи сервиса MegaTV могут насладится уникальным контентом топовых онлайн-кинотеатров Etnomedia, Megogo, More.tv и Start совершенно БЕСПЛАТНО в течении 30 дней.

Всем остальным пользователям видео-сервиса MegaTV (с подпиской на 50 и 100 каналов) компания дарит БЕСПЛАТНУЮ подписку на 200 ТВ-каналов. Акция действует с 26 апреля по 16 мая включительно.

Не упустите возможность увеличить количество доступных каналов и смотреть любимые фильмы и сериалы дома или на прогулке, в автомобиле или офисе!

Приложение MegaTV можно установить на Smart TV, смартфон и планшет (доступно для скачивания в App Store и Google Play) или смотреть на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg. Напоминаем, что подписку можно подключить на одном номере и смотреть всей семьей с пяти разных устройств.

MEGA – мы очень ценим, что вы с нами!