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За кубок "Манаса" по мини-футболу шла захватывающая борьба

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- Нина Ничипорова
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Как рассказал vb.kg председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу, ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания организовал эти соревнования, согласно Указу президента Кыргызстана "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызстане на 2024-2034 годы". Турнир приурочен также к 100-летнему юбилею со дня образования Кара-Киргизской автономной области, Дню труда – 1 Мая и Всемирному дню охраны труда – 28 апреля.

В cоревнованиях приняли участие 36 команд - Жогорку Кенеша, Верховного суда, министерств финансов; юстиции; труда, социального обеспечения и миграции; культуры, спорта, информации и молодежной политики; здравоохранения; экономики и коммерции; цифрового развития; Налоговой службы, Социального фонда, Национального статистического комитета, Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров. А также департамента по физической культуре и спорту при Минкультуре, департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека, администраций по Октябрьскому, Ленинскому и Первомайскому районам Бишкека, Государственной резиденции №1, клинической больницы и автотранспортного предприятия Управления делами президента, Национального природного парка "Ала-Арча", Федерации профсоюзов и другие. Такого количества команд, желающих принять участие в турнире, ранее никогда не было. Турнир пришлось проводить на двух базах - футбольного центра "Динамо" и столичной школы-гимназии №28.

За победу шла захватывающая, интересная и стремительная борьба. Все команды были хорошо подготовлены и не хотели уступать. В результате напряженных игр в течение двух дней были выявлены победители состязаний. В тройку сильнейших вошли команды Министерства здравоохранения, ОАО "Кыргызтелеком" и Верховного суда. По словам Мурадила Джумадилде уулу, все команды показали стремление и волю к победе. Он поблагодарил ЦК профсоюза государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания за замечательную инициативу в организации такого спортивного праздника для членов профсоюза.

В свою очередь председатель Центрального комитета профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кубанычбек Намазов отметил, что праздник футбола и впредь будет развиваться и продолжаться. Самое главное - турнир прошел в духе взаимопонимания, уважения друг к другу, состязательности, открытости и с надеждой на будущие дружеские встречи на футбольных полях.

Затем состоялось награждение команд. Победителям турнира вручены сертификаты: за первое место на 30 тысяч сомов, за второе - 20 тысяч и за треть – 10 тысяч и Кубки победителей. Всем участникам команд-победителей вручены дипломы и медали. За четвертое место команде Государственной налоговой службы КР вручен Кубок. Командам Жогорку Кенеша, министерств финансов; юстиции; культуры, информации, спорта и молодежной политике; Социального фонда, Счетной палаты, Судебного департамента при Верховном суде, Государственной резиденции №1, Октябрьской, Ленинской районных администраций мэрии Бишкека вручены дипломы в номинации "За проявленную волю к победе".

Были вручены также награды лучшим игрокам в номинациях: "Лучший бомбардир", "Лучший нападающий", "Лучший защитник", "Лучший вратарь". Активным болельщикам вручены дипломы "Лучший болельщик".

Председатель профкома Министерства финансов и Молодежного совета ЦК профсоюза Болот Касымов отметил в интервью vb.kg: "Несмотря на то, что команда Министерства финансов не попала в тройку победителей, нам удалось показать отличные результаты и нам есть к чему стремиться! В процессе игры благодаря сыгранности и профессиональному чутью игроков мы показали довольно хороший результат. Будем стараться в дальнейшем развивать свои навыки и оттачивать мастерство, чтобы в следующем турнире обязательно завоевать переходящий Кубок "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/436671
Теги:
кубок, профсоюзы, спорт, турнир, федерация, футбол, Бишкек, Министерство финансов
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