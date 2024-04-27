Департамент животноводства рекомендует прогрессивную подкормку-гидропонику

Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предлагает фермерам и сельским жителям новый прогрессивный метод подкормки – гидропоника.

Изменение климата, засуха и нехватка воды влияет на производство кормов. Однако такое изменение климата не повлияет на производство гидропонных кормов.

Гидропонный корм можно выращивать в теплице или затемненной клетке за короткий период времени из семян пшеницы, ячменя, овса, кукурузы примерно за 7-10 дней, а кукурузы - до 14 дней, при этом можно получить высокоурожайный корм. Данный метод снижает затраты на корма, повышает качество и пищевую ценность кормов для животных, богат белком и витаминами (А, Е, С), увеличивает надои молока на 13 процентов.

В обычных полевых условиях для производства одного килограмма зеленого корма из ячменя и люцерны потребуется 73-85 л воды, тогда как для приготовления 1 кг гидропонного корма достаточно всего 1,5-2 л воды.