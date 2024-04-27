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Минводсельхоз КР призывает не использовать контрафактные агрохимикаты

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- Светлана Лаптева
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Контрафактные агрохимикаты это – нестандартные/контрафактные/ложномаркированные/искаженные органо-минеральные и минеральные удобрения.

В первую очередь при использовании таких агрохимикатов - пострадает сельхозпроизводитель, так как затраты на его применение увеличатся, а урожайность выращиваемого сельскохозяйственного растения снизится.

Как распознать контрафактные агрохимикаты?

Следует перестать покупать агрохимикаты из следующих мест: рынки, ларьки и неизвестные люди. Предпочтение следует отдавать только известным агромагазинам, являющимся официальными дилерами производителя.

Этикетка агрохимикатов должна содержать:

 Название и адрес производителя;

 концентрация действующего вещества;

 объем в милилитрах или вес в граммах;

 дата изготовления, срок годности;

 номер лота;

 класс угрозы;

 ссылка на нормативную документацию, согласно которой производство препарата разрешено в данной стране.

Как избежать подделки агрохимикатов

На основании Закона Кыргызской Республики "О химизации и защите растений" агрохимикаты, поступающие на территорию Кыргызстана, должны в обязательном порядке пройти государственную регистрацию.

Агрохимикаты (органоминеральные удобрения), прошедшие государственную регистрацию, должны иметь Свидетельство о регистрации, выданное Департаментом химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436679
Теги:
минеральные удобрения, сельское хозяйство, Кыргызстан
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