Минводсельхоз КР призывает не использовать контрафактные агрохимикаты

Контрафактные агрохимикаты это – нестандартные/контрафактные/ложномаркированные/искаженные органо-минеральные и минеральные удобрения.
В первую очередь при использовании таких агрохимикатов - пострадает сельхозпроизводитель, так как затраты на его применение увеличатся, а урожайность выращиваемого сельскохозяйственного растения снизится.
Как распознать контрафактные агрохимикаты?
Следует перестать покупать агрохимикаты из следующих мест: рынки, ларьки и неизвестные люди. Предпочтение следует отдавать только известным агромагазинам, являющимся официальными дилерами производителя.
Этикетка агрохимикатов должна содержать:
Название и адрес производителя;
концентрация действующего вещества;
объем в милилитрах или вес в граммах;
дата изготовления, срок годности;
номер лота;
класс угрозы;
ссылка на нормативную документацию, согласно которой производство препарата разрешено в данной стране.
Как избежать подделки агрохимикатов
На основании Закона Кыргызской Республики "О химизации и защите растений" агрохимикаты, поступающие на территорию Кыргызстана, должны в обязательном порядке пройти государственную регистрацию.
Агрохимикаты (органоминеральные удобрения), прошедшие государственную регистрацию, должны иметь Свидетельство о регистрации, выданное Департаментом химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.