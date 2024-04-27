Делегация КР посетила производителя сельхозтехники AMAZONE

Как сообщает прес-служба Минводсельхоза КР, в настоящее время в Германии находится делегация Кыргызстана в составе директора Департамента кооперации, механизации и инновационных технологий в сельском хозяйстве при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурланбека Кожогулова, Заместитель Председателя Правления ОАО "Айыл Банк" Жанар Норузбаев и начальника управления лизинга Урмат Акматов, ОАО "РСК Банк" и "МТС К.О. Стандарт Агросервис". Делегация, с участием посла Кыргызской Республики в Германии Омурбека Текебаева посетила компанию AMAZONE, которая является крупным производителем сельскохозяйственной коммунальной техники.

В ходе встречи подписан трехсторонний контракт на поставку техники между ОАО "Айыл Банк", ОсОО "МТС К.О. Стандарт Агросервис" и компанией AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. Контракт направлен на поставку сельхозтехники из Германии в Кыргызстан.

На сегодняшний день в Кыргызстане ведется работа по обновлению парка сельхозтехники и заинтересована в развитии сотрудничества в данном направлении.

Компания AMAZONE была основана в 1883 году и ориентирована не только на продажу техники, но и важной частью является обучение фермеров работать с новыми технологиями, а также проводить сервисное обслуживание техники.