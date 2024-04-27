Погода
$ 88.62 - 89.40
€ 94.70 - 95.70

Делегация КР посетила производителя сельхозтехники AMAZONE

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает прес-служба Минводсельхоза КР, в настоящее время в Германии находится делегация Кыргызстана в составе директора Департамента кооперации, механизации и инновационных технологий в сельском хозяйстве при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурланбека Кожогулова, Заместитель Председателя Правления ОАО "Айыл Банк" Жанар Норузбаев и начальника управления лизинга Урмат Акматов, ОАО "РСК Банк" и "МТС К.О. Стандарт Агросервис". Делегация, с участием посла Кыргызской Республики в Германии Омурбека Текебаева посетила компанию AMAZONE, которая является крупным производителем сельскохозяйственной коммунальной техники.

В ходе встречи подписан трехсторонний контракт на поставку техники между ОАО "Айыл Банк", ОсОО "МТС К.О. Стандарт Агросервис" и компанией AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. Контракт направлен на поставку сельхозтехники из Германии в Кыргызстан.

На сегодняшний день в Кыргызстане ведется работа по обновлению парка сельхозтехники и заинтересована в развитии сотрудничества в данном направлении.

Компания AMAZONE была основана в 1883 году и ориентирована не только на продажу техники, но и важной частью является обучение фермеров работать с новыми технологиями, а также проводить сервисное обслуживание техники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436680
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  