Прокуратура возбудила уголовное дело против нетрезвых милиционеров

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка по факту оказания сотрудниками милиции сопротивления и нанесения телесных повреждений оперуполномоченному Службы внутренних расследований МВД при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, 19 апреля на пересечении улиц Байтик-Баатыра и М.Горького сотрудником СВР совместно с инспекторами ГУОБДД в ходе рейдовых мероприятий была остановлена автомашина марки "Тойота Камри", за рулем которой находились сотрудники милиции С.И. и Э.К.

В ходе проверки С.И. и Э.К. по подозрению в управлении автомашиной в нетрезвом виде были доставлены в отделение Республиканского центра психиатрии и наркологии для проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления ими алкоголя.

Однако, указанные лица с целью уклонения от прохождения освидетельствования, отказались выполнять требования сотрудников СВР и ГУОБДД и нанесли телесные повреждения оперуполномоченному сотруднику СВР МВД Кыргызской Республики А.Ж., в результате чего последний был госпитализирован.

По данному факту прокуратурой района в отношении сотрудников милиции С.И. и Э.К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и организация расследования поручена СС ГУВД г.Бишкек.