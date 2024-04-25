Погода
$ 88.87 - 89.42
€ 94.10 - 95.10

Прокуратура возбудила уголовное дело против нетрезвых милиционеров

215  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка по факту оказания сотрудниками милиции сопротивления и нанесения телесных повреждений оперуполномоченному Службы внутренних расследований МВД при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, 19 апреля на пересечении улиц Байтик-Баатыра и М.Горького сотрудником СВР совместно с инспекторами ГУОБДД в ходе рейдовых мероприятий была остановлена автомашина марки "Тойота Камри", за рулем которой находились сотрудники милиции С.И. и Э.К.

В ходе проверки С.И. и Э.К. по подозрению в управлении автомашиной в нетрезвом виде были доставлены в отделение Республиканского центра психиатрии и наркологии для проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления ими алкоголя.

Однако, указанные лица с целью уклонения от прохождения освидетельствования, отказались выполнять требования сотрудников СВР и ГУОБДД и нанесли телесные повреждения оперуполномоченному сотруднику СВР МВД Кыргызской Республики А.Ж., в результате чего последний был госпитализирован.

По данному факту прокуратурой района в отношении сотрудников милиции С.И. и Э.К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и организация расследования поручена СС ГУВД г.Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436687
Теги:
алкоголь, хулиганство, Бишкек, милиция, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  