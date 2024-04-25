До 30 апреля налоговые органы будут работать до полуночи

Налоговые органы в целях проведения эффективной кампании по приему налоговой декларации с 25 по 30 апреля будут работать до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в указанный период сотрудники ГНС будут принимать декларации с 09.00 часов утра до 00:00 часов ночи как в будние, так и в выходные дни.

Отметим, физические лица могут сдать декларацию онлайн через "кабинет налогоплательщика" или в бумажном виде, посетив местный налоговый орган. Индивидуальные предприниматели должны представлять только в электронном виде.

Напомним, что до 1 мая декларацию должны представить:

– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физические лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.