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В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении продавщицы магазина

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В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении продавщицы магазина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.

"24 апреля в милицию с заявлением обратилась женщина - продавщица магазина. По ее словам, в одном из магазинов в 6 микрорайоне незнакомый мужчина беспричинно нанес ей телесные повреждения и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) Уголовного кодекса КР. Были назначены все необходимые экспертизы.

Оперативники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого - им оказался гражданин иностранного государства Г.А.,1968 года рождения. Он водворен в ИВС".


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URL: https://www.vb.kg/436692
Теги:
задержание, Кыргызстан
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