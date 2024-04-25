В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении продавщицы магазина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.

"24 апреля в милицию с заявлением обратилась женщина - продавщица магазина. По ее словам, в одном из магазинов в 6 микрорайоне незнакомый мужчина беспричинно нанес ей телесные повреждения и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) Уголовного кодекса КР. Были назначены все необходимые экспертизы.

Оперативники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого - им оказался гражданин иностранного государства Г.А.,1968 года рождения. Он водворен в ИВС".