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Нурланбек Шакиев встретился с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

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В столице Монголии Улан-Баторе торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Муном. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, Нурланбек Шакиев отметил плодотворную работу Пан Ги Муна на посту генерального секретаря ООН. "Вашим достижениям в обеспечении международного мира и безопасности, реализации глобальных проектов в таких областях, как экология, экономика и энергетика, дана высокая оценка", - сказал он.

Кроме того, Нурланбек Шакиев сообщил, что Пан Ги Мун дважды посещал Кыргызстан за время своего пребывания на должности генерального секретаря. "И сейчас мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с основанным вами фондом", - сказал он.

Так, Нурланбек Шакиев подробно остановился на мерах, предпринимаемых в Кыргызстане в сфере совместной реализации Целей устойчивого развития.

"В этом направлении принята рамочная программа сотрудничества и двухлетний план работы, создан специальный совет. В результате Кыргызстан добился значительного прогресса в реализации поставленных целей и занял 45 место из 166 стран. Мы продолжаем свои усилия и стремимся войти в число 30 передовых стран к 2030 году", - добавил торага.

В свою очередь Пан Ги Мун напомнил об основных моментах своего визита в Кыргызстан. "У меня есть информация о последних реформах и реализуемых в вашей стране преобразованиях", - сказал он.

Кроме того, Пан Ги Мун представил подробную информацию о предпринимаемых им инициативах.

"Мы поставили важные цели устойчивого развития и работаем над долгосрочным глобальным планом по их реализации. И здесь нашим приоритетом является тесное сотрудничество с Кыргызстаном, работа над совместными проектами. Мы твердо верим, что вы как Торага Жогорку Кенеша будете уделять особое внимание нашим инициативам, поддерживать наши цели, направленные на устойчивое развитие", - подчеркнул он.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам защиты мира, регулирования изменения климата, продвижения зеленой экономики. В частности, Пан Ги Мун заявил, что его всегда впечатляет красивая природа Кыргызстана и выразил готовность работать вместе для ее сохранения.

Нурланбек Шакиев поддержал это предложение, отметив, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с международными партнерами в сфере охраны окружающей среды и добавив, что при Торага Жогорку Кенеша работает Совет, занимающийся вопросами экологии.


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URL: https://www.vb.kg/436693
Теги:
Монголия, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ООН
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