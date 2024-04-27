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В 11 регионах Казахстана построят 20 новых водохранилищ для снижения рисков

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- Светлана Лаптева
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В 11 регионах Казахстана построят 20 новых водохранилищ для снижения рисков подтопления.

По словам президента республики Касыма-Жомарта Токаева, из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений паводки оказались более масштабными по своим последствиям, чем могли бы быть

Власти Казахстана намерены построить в 11 регионах страны 20 новых и реконструировать 15 существующих водохранилищ, что позволит в будущем сократить риски подтопления. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - сказал он на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, в концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

Токаев признал, что властям предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. "Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами. По моему поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод", - пояснил лидер республики.

Источник: ТАСС


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