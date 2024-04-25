Талантбек Иманов: Полученное нами замечание справедливо

Директор Национального агентства инвестиций при Президенте КР Талантбек Иманов заявил, что наложенное на него главой кабмина Акылбеком Жапаровым дисциплинарное взыскание справедливо. Свое мнение по этому поводу он написал в в соцсети.

"Сегодня состоялось важное государственное мероприятие – коллегия по итогам работы Национального агентства инвестиций при Президенте Кыргызской Республики за 2023 год.

Полученное на нем замечание справедливо, и вот почему:

7 сентября 2023 года я был назначен директором Национального агентства по инвестициям. Первое, что сделал, – провел корпоративный аудит деятельности. Результаты разочаровали. Во-первых, нет единой стратегии работы с инвесторами. Такой ключевой документ отсутствовал в работе НАИ долгие годы его существования. Выявлено множество недочетов, начиная от рассинхрона с государственными органами и заканчивая несогласованностью внутри самого коллектива НАИ.

Во-вторых, полное отсутствие системной работы.

Выявили излишний фокус на безрезультатных заграничных поездках, тратились впустую бюджетные средства страны без ожидаемых результатов.

Что сделано:

Завершена работа над ключевым документом - Стратегией развития инвестиционной политики на период 2024-2029 годов. Разработаны регламент и протоколы для работы с инвестициями по принципу "единого окна". Полностью проведен аудит законодательной базы, запустили ряд законопроектов, которые дадут зеленый свет инвесторам.

Принят также ряд кадровых решений.

Страна развивается в том числе и благодаря инвестициям, и именно поэтому задачей нашей команды является создание благоприятных условий для инвесторов.

Надеюсь, что все планы на 2024 год будут нами реализованы и нас ожидают хорошие результаты по привлечению инвестиций".