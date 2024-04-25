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Талантбек Иманов: Полученное нами замечание справедливо

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- Бакыт Басарбек
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Директор Национального агентства инвестиций при Президенте КР Талантбек Иманов заявил, что наложенное на него главой кабмина Акылбеком Жапаровым дисциплинарное взыскание справедливо. Свое мнение по этому поводу он написал в в соцсети.

"Сегодня состоялось важное государственное мероприятие – коллегия по итогам работы Национального агентства инвестиций при Президенте Кыргызской Республики за 2023 год.

Полученное на нем замечание справедливо, и вот почему:

7 сентября 2023 года я был назначен директором Национального агентства по инвестициям. Первое, что сделал, – провел корпоративный аудит деятельности. Результаты разочаровали. Во-первых, нет единой стратегии работы с инвесторами. Такой ключевой документ отсутствовал в работе НАИ долгие годы его существования. Выявлено множество недочетов, начиная от рассинхрона с государственными органами и заканчивая несогласованностью внутри самого коллектива НАИ.

Во-вторых, полное отсутствие системной работы.

Выявили излишний фокус на безрезультатных заграничных поездках, тратились впустую бюджетные средства страны без ожидаемых результатов.

Что сделано:

Завершена работа над ключевым документом - Стратегией развития инвестиционной политики на период 2024-2029 годов. Разработаны регламент и протоколы для работы с инвестициями по принципу "единого окна". Полностью проведен аудит законодательной базы, запустили ряд законопроектов, которые дадут зеленый свет инвесторам.

Принят также ряд кадровых решений.

Страна развивается в том числе и благодаря инвестициям, и именно поэтому задачей нашей команды является создание благоприятных условий для инвесторов.

Надеюсь, что все планы на 2024 год будут нами реализованы и нас ожидают хорошие результаты по привлечению инвестиций".


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URL: https://www.vb.kg/436707
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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