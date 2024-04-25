Миграция, безопасность, оборона. Что обсуждали в ЖК депутаты КР и РФ?

Отношения между Кыргызстаном и Россией развиваются динамично, на основе крепкой дружбы народов, в духе союзничества и стратегического партнерства. Между нашими странами имеется огромный потенциал и серьезные перспективы сотрудничества в самых разных направлениях: экономике, социально-гуманитарной сфере, торговле и, самое важное, в сфере обороны и безопасности. Об этом в рамках встречи с коллегой - зампредседателя Комитета по международным делам СФ ФС РФ Фаритом Мухаметшиным сообщил председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности и миграции Улан Примов, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что представители ЖК КР рассчитывают на активное продолжение межпарламентского сотрудничества, способствующему нахождению взаимоприемлемых решений и актуальных вопросов кыргызско-российских отношений.

"Следует отметить и характер контактов на высшем политическом уровне. В 2023 году успешно состоялись официальные визиты президента КР Садыра Жапарова в РФ и президента РФ Владимира Путина в нашу республику. Также в феврале этого года прошел рабочий визит Садыра Жапарова в город Казань. И официальный визит торага ЖК КР Нурлана Шакиева в Москву, где прошла встреча с председателем Совета Федерации с Валентиной Матвиенко. Впереди ожидается официальный визит председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Кыргызстан. Все эти мероприятия придали дополнительный импульс поступательному развитию кыргызско-российских отношений. Наша страна нацелена на дальнейшее укрепление всеобъемлющего диалога с РФ в двустороннем формате, в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений", - подчеркнул Улан Примов.

В свою очередь, его коллега Фарит Мухаметшин напомнил, что это уже вторая подобная встреча.

"В марте прошлого года мы обсудили важный круг вопросов. Но наше с вами плодотворное сотрудничество выходит за пределы только парламентской деятельности. Это проблемы миграции, границ, безопасности. Весь этот спектр вопросов мы подробно обсуждали на заседании нашего комитета. Что-то, наверное, изменилось в положительную сторону, что-то еще требует нашего внимания. Поэтому, у нас была идея о проведении заседаний двух комитетов РФ и КР для обсуждения тех вопросов, которые находятся в их компетенции. Например, на повестке дня обсудить обращение министерств, ведомств и организаций, которые занимаются миграционными вопросами, а также тематикой в рамках ЕАЭС. Есть встречное предложение о проведении осенью текущего года совместного заседания с участием не только наших руководителей, но и представителей других комитетов. Здесь мы смогли бы отрегулировать нашу координацию в рамках международной деятельности", - подчеркнул он.

Улан Примов поддержал предложение российского коллеги, добавив, что он и другие парламентарии всегда готовы к проведению совместных заседаний комитетов.

"Это можно сделать как в раках нынешней сессии, так и в рамках следующей", - сообщил Примов.

Напомним, в Кыргызстане с 24 по 26 марта с визитом находится делегация депутатов Совета Федерации Федерального собрания РФ.