Улан Примов назвал темой №1 вопросы обороны и безопасности между КР и РФ

Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами. И в последнее время эти отношения вышли на более высокий и качественный уровень. Об этом изданию VB.KG сообщил Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР Улан Примов.

Он также отметил, что активно укрепляется межпарламентское сотрудничество между Жогорку Кенешем, Государственной Думой РФ и Советом Федерации РФ.

"Межпарламентское сотрудничество – та площадка, где обсуждаются актуальные вопросы. После проработки межведомственными комиссиями, они будут приниматься руководителями наших стран. Эти встречи очень важны. Мы постоянно встречаемся, проводим консультации", - пояснил Примов.

Председатель Комитета напомнил, что на сегодня большинство граждан Кыргызстана находятся в трудовой миграции в России. Поэтому, главное на повестке дня - их трудовое положение вне родины. Законодательные акты, которые принимаются российской стороной, ставятся нами во главу угла.