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Улан Примов назвал темой №1 вопросы обороны и безопасности между КР и РФ

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами. И в последнее время эти отношения вышли на более высокий и качественный уровень. Об этом изданию VB.KG сообщил Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР Улан Примов.

Он также отметил, что активно укрепляется межпарламентское сотрудничество между Жогорку Кенешем, Государственной Думой РФ и Советом Федерации РФ.

"Межпарламентское сотрудничество – та площадка, где обсуждаются актуальные вопросы. После проработки межведомственными комиссиями, они будут приниматься руководителями наших стран. Эти встречи очень важны. Мы постоянно встречаемся, проводим консультации", - пояснил Примов.

Председатель Комитета напомнил, что на сегодня большинство граждан Кыргызстана находятся в трудовой миграции в России. Поэтому, главное на повестке дня - их трудовое положение вне родины. Законодательные акты, которые принимаются российской стороной, ставятся нами во главу угла.

"Большие перспективы заложены в нашем экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. В целом, весь спектр наших отношений успешно развивается. Кроме этого, у нас в стране строится девять школ, одобренных президентами КР и РФ. Это добавит особый импульс в развитие и укрепление дальнейших отношений между КР и РФ. Плюс ко всему, Кыргызстан и Россия с РФ находятся в едином экономическом пространстве, в ОДКБ. Да и наши оборонные возможности нуждаются в постоянной поддержке России. Следовательно, вопросы обороны и безопасности для нас всегда на первом месте. Поэтому, между нами много моментов, которые подлежат обсуждению, уточнению, принятию соответствующих мер и проработки", - рассказал Улан Примов.


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URL: https://www.vb.kg/436711
Теги:
парламент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кыргызско-российское сотрудничество, Депутат
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